Με επιτυχία η παρουσίαση της «Αφοδράριστης γραφής» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου, στην Αθήνα

Την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη έγινε στην Αθήνα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου, στην αίθουσα του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Πειραιώς, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος-Πειραιώς και τον εκδοτικό οίκο ΙΩΛΚΟΣ, με μεγάλη επιτυχία.

Η συνδικαλιστική δραστηριότητα της ποιήτριας στον εργασιακό χώρο της Αγροτικής Τράπεζας, έγινε η ευκαιρία να συναντηθούν συναδέλφισσες και συνάδελφοί της, δημιουργώντας μιάν ατμόσφαιρα όμορφης συγκίνησης. Ομιλίες για το έργο της Αλιβιζάτου Πηνελόπης έγιναν από τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, επίτιμο πρόεδρο του ΠΟΚΕΑΤΕΠ, τον Σκιαθά Αντώνη, ποιητή και πρόεδρο του γραφείου ποιήσεως και τον Κορίδη Κωνσταντίνο, εκδότη και ποιητή.

Η ανάγνωση ποιημάτων από τη συλλογή έγινε από την Τζένη Λιαρομάτη μέλος της θεατρικής ομάδας του ΠΟΚΕΑΤΕΠ συνδυασμένη με τη μουσική σύμπραξη της Τζένης Ντούρου. Η ζεστή ατμόσφαιρα της παρουσίασης ολοκληρώθηκε με οίνο και υπογραφή των βιβλίων από την ποιήτρια.