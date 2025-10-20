Πάτρα: Κατάμεστο το Επίκεντρο+ για την παρουσίαση της «Αφοδράριστης γραφής» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου- ΦΩΤΟ

Η αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού Επίκεντρο+ είναι αυτή την ώρα κατάμεστη από κόσμο, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας ποιητικής συλλογής της Πηνελόπης Αλιβιζάτου με τίτλο «Αφοδράριστη γραφή».

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από τις εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ και έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής ποίησης.

Η «Αφοδράριστη γραφή» είναι μια συλλογή που, όπως προδιαθέτει και ο τίτλος της, κινείται με διαφάνεια και αμεσότητα, χωρίς «φόδρα» στις λέξεις, αφήνοντας εκτεθειμένο το εσώτερο της δημιουργού, με ειλικρίνεια και συναισθηματική καθαρότητα. Τα ποιήματα της Πηνελόπης Αλιβιζάτου ανασύρουν μνήμες, βιώματα και εικόνες χαμένες στον χρόνο, ενώ παράλληλα αγγίζουν ζητήματα κοινωνικής και ιστορικής αφήγησης, αλλά και μεταφυσικών ανησυχιών για το σήμερα.

Στην παρουσίαση συμμετέχουν ο ποιητής Αντώνης Δ. Σκιαθάς, πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως, η Μίνα Πετροπούλου, PhD Κοινωνιολογίας, φιλόλογος και διευθύντρια ύλης του Culture Book, καθώς και ο εκδότης και ποιητής Κωνσταντίνος Κορίδης.

Ποιήματα από τη συλλογή διαβάζει η θεατρολόγος και ηθοποιός Έλενα Αλεξανδράκη, ενώ τη βραδιά συνοδεύει μουσικά ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος.