Πάτρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο από 8 έως 14/12

Στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα η νέα εβδομάδα από 8 έως 14/12/2025 είναι γεμάτη από εκδηλώσεις. Κατ' αρχάς συνεχίζεται η Έκθεση Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας του Γιάννη Μαμάη.

Την Δευτέρα 8/12 στις 19.00 θα γίνει η Παρουσίαση βιβλίου «Η Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση» της Ευγενίας Κατούφα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ιγνατία Φαρμακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Βασίλειος Χριστόπουλος, συγγραφέας ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Όλγα Νικολοπούλου.

Την Τρίτη 9/12 στις 19.00, η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά δύο βιβλία: «Αυτό ήταν η ζωή; Τότε άλλη μια φορά!» του Irvin Yalom-Ίρβιν Γιάλομ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και «Μίλαν Κούντερα, Γράψιμο... τι ιδέα κι αυτή!» της Florence Noiville, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία.

Στη συνέχεια τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας θα επιλέξουν βιβλία που θα προτείνει η Λέσχη στο κοινό του βιβλιοπωλείου τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, αλλά και το βιβλίο που θα διαβαστεί και θα συζητηθεί τον

επόμενο μήνα, στις αρχές του νέου έτους.

Την Πέμπτη 11/12 στις 18.00 «Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… και αυτή την Πέμπτη κατασκευάζουμε γούρια, στολίδια και μικρά δωράκια, πλεκτά, κεντητά, ή όποια άλλη ιδέα, με βελόνα και κλωστή.

Επίσης την Πέμπτη 11/12 στις 20.00 θα γίνει η Παρουσίαση του βιβλίου «Αυτή, το άτομο μηδέν» της Βεληβασάκη Γεωργίας, (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, performer, ποιήτρια, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών και η Βαρβάρα Χρηστιά, ποιήτρια.