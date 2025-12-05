Πάτρα: Stand-Up Comedy με την Μελίνα Κόλλια και τη Δήμητρα Νικητέα

Το θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, φιλοξενεί στο χώρο του για μία παράσταση τις κωμικές ηθοποιούς Μελίνα Κόλλια και Δήμητρα Νικητέα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:15.

Η Μελίνα Κόλλια και η Δήμητρα Νικητέα παρουσιάζουν την double bill παράστασή τους «Καμικάζι». Ενώνουν τις δυνάμεις τους και εξαντλούν κάθε προσωπικό και κοινωνικό θέμα αναπτύσσοντάς το, η καθεμιά από την οπτική της. Η Μελίνα, με τη βιωματική οδό, μιλά για ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας, ενώ η Δήμητρα με όχημα την λαϊκή αγανάκτηση μιλά για το διαγενεακό τραύμα και για τους κοινωνικούς ψευτοηρωισμούς. Ο κοινός τους παρανομαστής είναι η φτώχεια, και για αυτό καλό είναι να έρθετε μπας και αλλάξει λίγο η μοίρα τους, γιατί θα τις δούμε σαν τον Λεξ, τρία σπέσιαλς και ακόμα θα μιλάνε για το northface που δεν αγοράσανε.

Προσοχή! Η παράσταση δεν ενδείκνυται για:

-ομοφοβικούς

-υπερβολικά πολιτικά ορθούς

-ανθρώπους χωρίς ταξική συνείδηση

-ανθρώπους που θεωρούν τα πάντα επαναστατική πράξη

-τη Φωτεινουλα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες - τον Nivo

-καμικάζι.

Κείμενα - Παρουσίαση:

Δήμητρα Νικητέα,

Μελίνα Κόλλια

Την Πέμπτη 11/12 στις 21:15 στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Εισιτήρια: 12€

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 – 6936122263.

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/kamikazi- stand-up-comedy/

