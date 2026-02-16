Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ στα 95 του

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή.

Η σύζυγος του ηθοποιού, Λουτσιάνα, ανακοίνωσε την είδηση τη Δευτέρα στο Facebook, γράφοντας: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και παρηγοριά». Πρόσθεσε… «Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ένας αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του ταίριαζε μόνο με τη βαθιά του αγάπη για τους χαρακτήρες. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαρκές και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως πρώην σταρ της κάντρι μουσικής στην κλασική ταινία του 1983 “Tender Mercies”.





