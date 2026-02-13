Πάτρα: Κοπή πίτας και αποκριάτικη συναυλία

Η Σχολή Μουσικών Σπουδών Αμαλίας Αντωνοπούλου και το Ωδείο Μότσαρτ πραγματοποιούν την εκδήλωση την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 18.30 στο Cafe Μώλος
Η Σχολή Μουσικών Σπουδών Αμαλίας Αντωνοπούλου και το Ωδείο Μότσαρτ, κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.30 στο Cafe Μώλος.
Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί & αποκριάτικη συναυλία με την συμμετοχή της Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας της Αμαλίας Αντωνοπούλου, Καθηγήτριας Μουσικής.
Τραγούδι: Γιώργος Μπλετσάκης
Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μια ξεχωριστή μουσική βραδυά, αφιερωμένη στη δύναμη της τέχνης και της παιδικής δημιουργίας, αναφέρει η πρόσκληση.
* Παρουσίαση εκδήλωσης: Έφη Αναλυτή.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Το ανιμέισον φιλμ του Ουγκό Μπιενβενού "Arco", υποψήφιο για Όσκαρ, από 19/2 στις Ελληνικές αίθουσες
Eurovision - Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι τραγουδιστές που θα κάνουν guest σε Β΄ ημιτελικό και μεγάλο τελικό
Αίγυπτος: Καταγγελία από το «κορίτσι του λεωφορείου» για παρενόχληση σήκωσε “κύμα” μίσους εναντίον της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr