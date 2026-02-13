Πάτρα: Κοπή πίτας και αποκριάτικη συναυλία

Η Σχολή Μουσικών Σπουδών Αμαλίας Αντωνοπούλου και το Ωδείο Μότσαρτ, κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.30 στο Cafe Μώλος.

Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί & αποκριάτικη συναυλία με την συμμετοχή της Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας της Αμαλίας Αντωνοπούλου, Καθηγήτριας Μουσικής.

Τραγούδι: Γιώργος Μπλετσάκης

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μια ξεχωριστή μουσική βραδυά, αφιερωμένη στη δύναμη της τέχνης και της παιδικής δημιουργίας, αναφέρει η πρόσκληση.

* Παρουσίαση εκδήλωσης: Έφη Αναλυτή.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.