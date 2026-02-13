Στις 19 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Θανάσιμη Απειλή"

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ η κωμωδία τρόμου "Cold Storage- Θανάσιμη Απειλή" σε σκηνοθεσία του Βρετανού Jonny Campbell και σενάριο του David Koepp.

Όταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός, μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι (ο Joe Keery & η Georgina Campbell), μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας (τον υποδύεται ο 73χρονος Βορειοιρλανδός σταρ Liam Neeson), πρέπει να επιβιώσουν από την πιο άγρια νυχτερινή βάρδια που υπήρξε ποτέ για να σώσουν την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση...

Ο Τίκεϊκ και η Ναόμι, δύο νεαροί υπάλληλοι μιας εταιρείας αποθήκευσης που χτίστηκε στη θέση μιας παλιάς αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, έχουν την πιο τρελή νυχτερινή βάρδια τους, όταν ένας παρασιτικός μύκητας δραπετεύει από το χαμηλότερο επίπεδο της βάσης, όπου είχε σφραγιστεί από την κυβέρνηση δεκαετίες πριν. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κάτω από το έδαφος, αυτός ο εξαιρετικά μεταδοτικός μικροοργανισμός πολλαπλασιάζεται και εξαπολύει τον τρόμο του στους κατοίκους της εγκατάστασης – ανθρώπους και άλλους. Καθώς ο χρόνος τελειώνει, εναπόκειται στον Τίκεϊκ και τη Ναόμι, με τη βοήθεια ενός πράκτορα βιοτρομοκρατίας, να περιορίσουν την ταχέως μεταλλασσόμενη απειλή και να αποτρέψουν την εκρηκτική εξαφάνιση της ίδιας της Ανθρωπότητας.

Πρωταγωνιστούν οι 33χρονος Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός Joe Keery (Stranger Things), η Georgina Campbell (Barbarian) και ο Liam Neeson (Naked Gun, Η Λίστα του Σίντλερ).

Παίζουν και οι Sosie Bacon, Vanessa Redgrave, Lesley Manville.

Από τον παραγωγό του Zombieland και τον σεναριογράφο των Jurassic Park, Spider-Man και Mission: Impossible. Ο συγγραφέας του βιβλίου, David Koepp, υπογράφει και το σενάριο της ταινίας, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που εστιάζει στις συνέπειες της ανθρώπινης αλαζονείας απέναντι στη φύση και την επιστήμη.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Jonny Campbell, στον κεντρικό ρόλο, ο Liam Neeson επιστρέφει σε έναν χαρακτήρα που συνδυάζει εμπειρία και ηθικό βάρος, ενώ ο Joe Keery εκπροσωπεί τη νεότερη γενιά, λειτουργώντας ως αντίβαρο ανάμεσα στην επιστημονική περιέργεια και τον φόβο των συνεπειών.

Η ταινία με διάρκεια 99 λεπτά, κάνει πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Samuel Goldwyn Films στις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Ο 62χρονος David Koepp έχει συνεργαστεί με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στα σενάρια των ταινιών Jurassic Park (1993), The Lost World: Jurassic Park (1997), War of the Worlds (2005) και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008).

Έχει επίσης υπογράψει και τη σκηνοθεσία σε 7 ταινίες, ανάμεσα τους το "The Trigger Effect" το 1996 με τους Kyle MacLachlan, Elisabeth Shue και Dermot Mulroney.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ