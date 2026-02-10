Ξεκινά το Σάββατο 14-2 στη Ναύπακτο το Επαχτίτικο Καρναβάλι 2026

Ο Δήμος Ναυπακτίας και ο Σύλλογος «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» προσκαλούν τον κόσμο στο Επαχτίτικο Καρναβάλι 2026! Με σειρά εκδηλώσεων να πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της πόλης, οι καρναβαλιστές δίνουν τον εορταστικό τόνο και τον ρυθμό της Αποκριάς στη Ναύπακτο!

Συνδυάζοντας την παράδοση με το κέφι, το παιχνίδι και τη δημιουργική διάθεση, καλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε ένα αποκριάτικο δεκαήμερο γεμάτο χρώμα και χαμόγελα.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα, με το αγαπημένο Γαϊτανάκι στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

10:00’-13:00’ | Πλατεία έναντι Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου

Αποκριάτικες Κατασκευές και Παιχνίδια από τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Σταθοπούλου.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

10:00’ | Αφετηρία Πλατεία Αγ. Παρασκευής

Κρυμμένος θησαυρός από τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές»

12:00’ | Πλατεία Αγ. Παρασκευής

Παιδικός Χορός από τον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές».

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

11:00’ | Πλατεία Κεφαλόβρυσου

Επαχτίτικος γάμος

Συνεργασία του Συλλόγου «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» με την ομάδα «Τεχνουργείον»

20:00’ Στενοπάζαρο

Νταβάδες στην οδό Μεζεδίων με τη συνεργασία του Συλλόγου «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» και την ομάδα «Τεχνουργείον»

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

17:45’ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

20:00’ Χορός των «Σκλαραίων» σε επιμέλεια Ν. Ζωργιού και τη συμμετοχή του ΛΠΧΟΝ «Ανεμογιάννης».

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

11:30’ Λιμάνι Ναυπάκτου

Γαϊτανάκι και παραδοσιακοί χοροί σε συνεργασία με τον ΛΠΧΟΝ «Ανεμογιάννης».