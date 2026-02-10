Πάτρα: Τσικνοπέμπτη στην "Πολυφωνική"

Την Τσικνοπέμπτη 12-2, η «Πολυφωνική Χορωδία», όπως κάθε χρόνο και σύμφωνα με το έθιμο, οργανώνει για τα μέλη της στις εγκαταστάσεις της, στην οδό Κορίνθου 280 και Γούναρη για μετά τις 8 το βράδυ, το παραδοσιακό γλέντι της ημέρας, με φαγητά, ποτά, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις.

Ιδού και η πρόσκληση που κυκλοφόρησε!!!

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

Είναι μία ημέρα ξεχωριστή… Το έθιμο της Τσίκνας, εξ ού και Τσικνοπέμπτη!!!

Εμείς εδώ στην ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ, το γιορτάζουμε ποικιλοτρόπως. Ψήνουμε, χορεύουμε, γλεντάμε στο στολισμένο παραδοσιακά, χώρο μας.

Οι μετρ του είδους (επώνυμοι- ανώνυμοι και λοιποί παρατρεχάμενοι)…!!! υπόσχονται τα καλύτερα κοψίδια της ημέρας.

Η χορωδία θα βάλει τα σουβλάκια, τις μπύρες, τα αναψυκτικά, τη μουσική και τη διάθεση…

Και εμείς όλοι οι άλλοι, που θέλουμε να γλεντήσουμε αυτό το βράδυ, μετά τις 8, προσφέρουμε τα σπιτικά μας εδέσματα:

Σαλατούλες, τυράκια κίτρινα, παστιτσάκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, λουκανοπιτάκια, αλλά και κρασάκια, γλυκάκια πάσης φύσεως, φρουτάκια, υλικά για το τρικούβερτο τσιμπούσι και ότι άλλο είναι εφικτό να ετοιμάσει ο καθένας μας.

Για να προγραμματίσουμε σωστά, γράψτε στη λίστα που έχουμε στη Γραμματεία τις δικές σας... προτιμήσεις.

Και …νάμαστε όλοι καλά!!!

ΚΑΛΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ, ΚΑΛΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ.