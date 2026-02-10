Πάτρα: Παρουσιάστηκε το βιβλίο «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου - ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φοίβου Καρακίτσου με τίτλο «5 Ημέρες – Ένα σύντομο ταξίδι σοφίας προς την προσωπική ελευθερία», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του MY WAY HOTEL & EVENTS.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου σε μια βραδιά ουσιαστικού διαλόγου και εσωτερικής αναζήτησης.

Το έργο παρουσίασε η Γλυκερία Ρέππα, Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ενώ αποσπάσματα του βιβλίου ανέγνωσε η Αθηνά Παπαργύρη, Διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών και ερασιτέχνης ηθοποιός, μεταφέροντας στο κοινό τον στοχαστικό λόγο του συγγραφέα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Κρίστυ Κουνινιώτη, πολιτιστική συντάκτρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του ίδιου του συγγραφέα, Φοίβου Καρακίτσου, ο οποίος μίλησε για την έμπνευση πίσω από το βιβλίο, το προσωπικό του βίωμα και τη φιλοσοφία των «5 Ημερών» ως μιας σύντομης αλλά ουσιαστικής διαδρομής προς την εσωτερική γαλήνη και την αγάπη ως θεμέλιο της προσωπικής ελευθερίας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

«Αν από όλα τα πράγματα ήταν να σας προτείνω μόνο ένα για να είστε ο εαυτός σας, θα σας έλεγα να αγαπάτε. Ναι, μόνο αυτό, να αγαπάτε. Αν αγαπάει κανείς με όλη του την ψυχή, με όλο του το είναι, μην ανησυχείτε για τίποτα, θα είναι ο εαυτός του στα σίγουρα.

Αν όπου κοιτάζετε βλέπετε γύρω σας λουλούδια, αν κοιτάζετε τη θάλασσα και τον ουρανό και χαμογελάτε, αν αγαπάτε τους ανθρώπους με όλη σας την καρδιά, δεν με χρειάζεστε. Και δεν χρειάζεστε και κανέναν. Είστε ελεύθεροι. Αν, όμως, είστε γεμάτοι με φόβους, αν είστε γεμάτοι με λύπες και αγωνίες για τη ζωή και θέλετε να βρείτε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα σας, ελάτε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Δεν θα χρειαστούμε πολύ, 5 ημέρες μόνο. 5 ημέρες θα είναι αρκετές για να ελευθερωθείτε και να μεταμορφώσουμε τη ζωή σας σε γιορτή.» Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου... Ο Φοίβος Καρακίτσος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομία.

Στην επαγγελματική του πορεία ανέλαβε υψηλές διοικητικές θέσεις σε οικογενειακές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψει και να γνωρίσει διαφορετικούς πολιτισμούς. Παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα, συμμετέχει ενεργά στα κοινά και στην τοπική οικονομική ζωή, καθώς είναι μέλος της διοίκησης του Επιμελητήριο Αχαΐας, προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του στον επιχειρηματικό χώρο. Το σύνολο του έργου του είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην παρατήρηση του εαυτού και στην αναζήτηση της εσωτερικής ελευθερίας μέσα στην καθημερινή ζωή. Το συγγραφικό του έργο Σημαντικοί σταθμοί στη συγγραφική του διαδρομή είναι τα βιβλία: 5 Ημέρες Η Μεταφυσική Κατοχή Αναζητώντας έναν άλλο κόσμο Η Αρχή της Αντίθεσης Φως της ζωής μου Μέσα από τα έργα του, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη σημασία της προσωπικής ευθύνης, της ελευθερίας σκέψης και της ουσιαστικής επαφής με τον εαυτό.