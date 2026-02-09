Μπραντ Πιτ και Ντέιβιντ Φίντσερ ξανά μαζί, στο σίκουελ του «Once Upon a Time in Hollywood»

Η δημοφιλής πλατφόρμα του Netflix, κατά τη διάρκεια του Super Bowl, παρουσίασε το πρώτο teaser-έκπληξη της νέας ταινίας με τίτλο «The Adventures of Cliff Booth», με τον σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) να επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του κασκαντέρ, Cliff Booth, ρόλος που του χάρισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου το 2020.

Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ΄70, αποτελεί το σίκουελ της επιτυχίας «Once Upon a Time in Hollywood-Κάποτε στο...Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino).

Το σύντομο teaser, ντυμένο με ρετρό μουσική, δείχνει τον Cliff να χαλαρώνει σε ένα μπαρ, να περπατά στα παρασκήνια ενός κινηματογραφικού σετ και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο ντέρμπι σε μια χωμάτινη πίστα αγώνων.

Το βίντεο ξεκινά με τον κασκαντέρ να βάζει πάγο στο γόνατό του και να συναντά τους χαρακτήρες των Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki) και Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β (Yahya Abdul-Mateen II).

Περιλαμβάνει όπως διαβάσαμε, γρήγορα πλάνα με τσιγάρα, όπλα και έντονες χειρονομίες, τα οποία καλύπτονται από ένα παιχνιδιάρικο εύρημα ενώ κλείνει με τον Cliff να ακουμπά ένα Όσκαρ στο γραφείο του — μια αναφορά στη βράβευση του Πιτ με το πρώτο του χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία του στο «Once Upon a Time in Hollywood».

Ο γοητευτικός κασκαντέρ, που συστήθηκε στο κοινό το 2019, επιστρέφει για νέες περιπέτειες, αυτή τη φορά υπό τη σκηνοθετική σφραγίδα του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) με τον οποίο έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν ο Μπραντ Πιτ. Παρά το γεγονός ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο υπογράφει το σενάριο, επέλεξε να παραχωρήσει τα σκηνοθετικά ηνία στον Φίντσερ, παραμένοντας προσηλωμένος στην αναζήτηση του πρότζεκτ που θα αποτελέσει τη δέκατη και καταληκτική ταινία της φιλμογραφίας του.

Όπως αναφέρει το Variety, η συνεργασία του Ντέιβιντ Φίντσερ με το Netflix ξεκίνησε με την τηλεοπτική σειρά «Mindhunter» και συνεχίστηκε με τις βραβευμένες κινηματογραφικές παραγωγές "Mank" και «The Killer» με τον Μάικλ Φασμπέντερ το 2023.

Στο πλευρό του Πιτ βρίσκονται οι Σκοτ Κάαν (Scott Caan), Κάρλα Γκουτζίνο (Carla Gugino), Χολτ ΜακΚάλανι (Holt McCallany) και Τζέι Μπι Ταντένα (JB Tadena). Eπίσης ο Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant) επιστρέφει για να επαναλάβει τον ρόλο του James Stacy. Ο Ταραντίνο εκτελεί και χρέη παραγωγού μαζί με τους Μπραντ Πιτ, Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman), Σίεν Τσάφιν (Ceán Chaffin) και Στέισι Σερ (Stacey Sher) ενώ ο μόνιμος συνεργάτης του Φίντσερ, Έρικ Μέσερσμιτ (Erik Messerschmidt) υπογράφει τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο Λος 'Αντζελες.

*Στο μεταξύ χαμός γίνεται στη χώρα μας με την είδηση ότι σε λίγο καιρό ο Μπραντ Πιτ θα έρθει στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο "The Riders".

O Brad Pitt έχει δουλέψει με τον Ντέιβιντ Φίντσερ στις ταινίες "Fight Club" το 1999, στο Οσκαρικό φιλμ του 2009,

"Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον" όπου ο Πιτ είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Κέιτ Μπλάνσετ και φυσικά στο αστυνομικό θρίλερ "Seven" το 1995 όπου ο Πιτ έπαιξε μαζί με τον Μόργκαν Φρίμαν.

Ο 63χρονος David Fincher από το Ντένβερ του Κολοράντο έχει προταθεί 3 φορές για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας όπως το 2010 για το φιλμ "The Social Network" & το 2021 για το "Mank" με τον Γκάρι Όλντμαν.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ