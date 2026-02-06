Το φιλμ ψυχολογικού τρόμου "Rabbit Trap" με τον Ντεβ Πατέλ από 12/2 στις Ελληνικές αίθουσες

Το "Rabbit Trap", μια ψυχολογική ταινία τρόμου παραγωγής 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Bryn Chainey στο μεγάλου μήκους ντεμπούτο του, και με πρωταγωνιστές τους Dev Patel, Rosy McEwen και Jade Croot, βγαίνει την Πέμπτη 12/2/2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Neo Films.

Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους παιδιού φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις και δοκιμάζει τη σχέση τους, καθώς η γαλήνη της φύσης διαστρέφεται σε μια σκοτεινή, απειλητική δύναμη.

H συγκεκριμένη ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Μεταμεσονύκτιο Midnight τμήμα του Sundance Film Festival στη Γιούτα στις 24 Ιανουαρίου 2025 και βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες τον περασμένο Σεπτέμβτιο ενώ πριν λίγο καιρό στις 30/1/2026, βγήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διανομή της Picturehouse Entertainment.

Σκηνοθεσία: Μπριν Τσέινι

Παίζουν οι: Ντεβ Πατέλ, Ρόζι ΜακΓιούεν.

Είδος: Ψυχολογικού Τρόμου

Προσέλευση: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Έτος: 2025.

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ