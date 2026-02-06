Πάτρα: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Back to Top
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026, στις 19:00, εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση της αναμνηστικής σφραγίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241) και αποτελεί συνδιοργάνωση της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών και του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κ. Αγγελική Ράλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα, 3500 χρόνια ιστορίας και γραφής».

