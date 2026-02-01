Στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας και ολόκληρης της Ελλάδας, καθώς και στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα», ένα εκδοτικό έργο αναφοράς για τον κορυφαίο αποκριάτικο θεσμό της χώρας.

Το λεύκωμα φέρει την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «24 Γράμματα», αποτελώντας μέχρι σήμερα, μία από τις πληρέστερες και πιο τεκμηριωμένες καταγραφές της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Το λεύκωμα βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανάσιος Βασ. Μπότσης» το 2024. Η απονομή έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία της πρ. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, επιβραβεύοντας την πολυετή αυτή έρευνα για την ιστορία, την εξέλιξη και τη φυσιογνωμία του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πρόκειται για ένα εκτενές και πολυτελές έργο 900 ιλουστρασιόν σελίδων, σε δύο σκληρόδετους τόμους, που περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 φωτογραφίες, εκ των οποίων το 80% δημοσιεύονται για πρώτη φορά, καθώς και πάνω από 1.000 καταγεγραμμένες ιστορίες, άγνωστες, παράδοξες και συχνά αποκαλυπτικές.

Η αφήγηση ξεκινά από το 1828, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Τούρκους, και φθάνει έως το 2022, καταγράφοντας με ιστορική τεκμηρίωση, φωτογραφικό υλικό και κοινωνικό σχολιασμό τη διαδρομή, τις μεταμορφώσεις και τη δυναμική του Πατρινού Καρναβαλιού. Κάθε εποχή και ενότητα παρουσιάζεται ξεχωριστά, με έμφαση στα πρόσωπα, στα άρματα, στις βασίλισσες, στους καρναβαλικούς συλλόγους και στον κοινωνικό απόηχο της εποχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άγνωστες πτυχές και τα ευτράπελα περιστατικά του θεσμού: από βασιλιάδες καρνάβαλους που περπάτησαν όρθιοι στους δρόμους της Πάτρας, μέχρι άρματα που λογοκρίθηκαν, καρναβαλικές παρελάσεις που καθυστέρησαν έναν ολόκληρο χρόνο και καύσεις καρνάβαλων που ματαιώθηκαν ή έγιναν τα ξημερώματα.

Το δίτομο λεύκωμα αναδεικνύει την ενέργεια, τη ζωντάνια και τη μοναδικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού ως τρόπο ζωής, πολιτισμική έκφραση και συλλογική μνήμη της πόλης, φωτίζοντας τα ήθη, τα έθιμα, τις καλλιτεχνικές επιρροές και τις κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσαν τον θεσμό.

Στην υλοποίηση του έργου συνέβαλαν δεκάδες καρναβαλιστές, σύλλογοι, φορείς και πολίτες της Πάτρας, οι οποίοι παραχώρησαν ευγενικά το ιστορικό και φωτογραφικό τους αρχείο, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου, πλήρους και τεκμηριωμένου ιστορικού πονήματος για το Πατρινό Καρναβάλι.