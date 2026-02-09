Πάτρα: Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του Φοίβου Καρακίτσου "5 Ημέρες, Ένα σύντομο ταξίδι σοφίας προς την προσωπική σου ελευθερία"

Παρουσιάζεται σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του MY WAY HOTEL & EVENTS το βιβλίο του του Φοίβου Καρακίτσου "5 Ημέρες, Ένα σύντομο ταξίδι σοφίας προς την προσωπική σου ελευθερία".

Την εκδήλωσης διοργανώνουν οι Εκδόσεις Παπαζήση και το Βιβλιοπωλείο Discover.





Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

➤ Γλυκερία Ρέππα,

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η

➤ Αθηνά Παπαργύρη,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών - Ερασιτέχνης Ηθοποιός

Τη συζήτηση θα κλείσει ο συγγραφέας Φοίβος Καρακίτσος

Την εκδήλωση θα συντονίσει η

➤ Κρίστυ Κουνινιώτη,

πολιτιστική Συντάκτρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος» - μεταφράστρια.



Λίγια λόγια για το βιβλίο...

"Αν από όλα τα πράγματα ήταν να σας προτείνω μόνο ένα για να είστε ο εαυτός σας, θα σας έλεγα να αγαπάτε. Ναι, μόνο αυτό, να αγαπάτε. Αν αγαπάει κανείς με όλη του την ψυχή, με όλο του το είναι, μην ανησυχείτε για τίποτα, θα είναι ο εαυτός του στα σίγουρα.

Αν όπου κοιτάζετε βλέπετε γύρω σας λουλούδια, αν κοιτάζετε τη θάλασσα και τον ουρανό και χαμογελάτε, αν αγαπάτε τους ανθρώπους με όλη σας την καρδιά, δεν με χρειάζεστε. Και δεν χρειάζεστε και κανέναν. Είστε ελεύθεροι.

Αν, όμως, είστε γεμάτοι με φόβους, αν είστε γεμάτοι με λύπες και αγωνίες για τη ζωή και θέλετε να βρείτε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα σας, ελάτε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Δεν θα χρειαστούμε πολύ, 5 ημέρες μόνο. 5 ημέρες θα είναι αρκετές για να ελευθερωθείτε και να μεταμορφώσουμε τη ζωή σας σε γιορτή."

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου...



? Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, 18:30

? Ξενοδοχείο My Way Hotel & Events Patras

(Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16, Τ.2610623131, Πάτρα, Τ.Κ.26221)

✔ Είσοδος Ελεύθερη

✔ Η παρουσία σας θα είναι τιμή μας!