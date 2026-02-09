Σκηνοθέτης της χρονιάς ο Πολ Τόμας Άντερσον για το Σωματείο Αμερικάνων Σκηνοθετών

To Σωματείο Αμερικάνων Σκηνοθετών έδωσε τα βραβεία του για φέτος, δικαιώνοντας το σερί του 55χρονου σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον-Paul Thomas Anderson που οδεύει ολοταχώς για το πρώτο του Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το κινηματογραφικό «κατόρθωμα» που ακούει στο όνομα «Μια Μάχη Μετά την Άλλη-One Battle After Another».

Ο ευφυής σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον επικράτησε των συνυποψηφίων του, Ράιαν Κούγκλερ («Αμαρτωλοί-Sinners»), Γκιγιέρμο ντελ Τόρο («Frankestein»), Τζος Σάφντι («Marty Supreme») και Κλόι Ζάο («Άμνετ»). Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άντερσον κέρδισε το πρώτο του βραβείο από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών - Directors Guild of America, μετά από τρείς (3) συνολικά υποψηφιότητες. Οι δύο προηγούμενες όπως θυμίζει στην σχετική αναάρτηση του το flix.gr, ήταν μία το 2021 για το φιλμ «Πίτσα Γλυκόριζα» και μια το 2007 για το «Θα Χυθεί Αίμα».

Στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, η έκπληξη ήρθε από τον Τσάρλι Πόλινγκερ του «The Plague» που επικράτησε κόντρα στο hype των Έβα Βίκτορ για το «Sorry Baby» και Χάρι Λάιτον για το «Pillion» που θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 19/2.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η βράβευση του Μστίσλαβ Τσέρνοφ στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας για ντοκιμαντέρ για το «2000 Meters to Andriivka» που δεν πέρασε στην πεντάδα του Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, αλλά και αυτή του Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ-Evan Goldberg που παίρνουν το αίμα τους πίσω για χρόνια περιφρόνησης της κωμωδίας που κέρδισαν στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας για τηλεοπτική σειρά για το «The Studio», αναφέρει το flix.gr.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το "Hard Eight" (1996) που είχε ξεχωρίσει στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα ενώ ακολούθησαν οι ταινίες "Boogie Nights-Ξέφρενες Νύχτες" (1997) "Magnolia" (1999) και "Punch-Drunk Love" (2002).

Το "One Battle After Another" που είδαμε και στην Πάτρα, διεκδικεί 13 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και α' ανδρικό ρόλο-Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών. Το "One Battle After Another" έχει αποτελέσει και εμπορική επιτυχία με τις διεθνείς εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 209 εκατ. δολάρια.