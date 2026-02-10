Εορταστική εκδήλωση από τον Όμιλο Inner Wheel Patra Europea και τη Λέσχη Lions Πάτρας

"Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 η εορταστική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Inner Wheel Patra Europea και η Λέσχη Lions

Πάτρας", στο ξενοδοχείο My Way στην Πάτρα., όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

"Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε θερμό και εορταστικό κλίμα, συγκεντρώνοντας μέλη και φίλους των δύο ομίλων, οι οποίοι μοιράζονται κοινές αξίες προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Η συνεργασία των δύο συλλόγων ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ενότητας και της συλλογικής δράσης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η απονομή τιμητικής πλακέτας-έκπληξης από τον όμιλό της και την Πρόεδρο στο ιδρυτικό μέλος του Inner Wheel

Patra Europea Αγγελική Αναστασοπούλου και επί σειρά ετών Αντιπρόεδρο, ως αναγνώριση της

πολύχρονης και ανιδιοτελούς προσφοράς της στον όμιλο.



Στην αρχή της εκδήλωσης οι δύο Πρόεδροι έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα για την έλευση της νέας χρονιάς και το φλουρί κέρδισε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΙΚΕΛΟΣ» κα Λεμονιά Νικολοπούλου.



Στην άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης συνέβαλαν για μια ακόμα φορά, προσθέτοντας ζεστασιά και χαρά στην ατμόσφαιρα, το «Αχαϊκό Χωριάτικο» με την προσφορά της

βασιλόπιτας, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και η εταιρεία «Rogdaki Events» με τον όμορφο στολισμό της αίθουσας και η ομάδα του Βασίλη Ακριβού με τον υπέροχο συνδυασμό live

μουσικής μαζί με DJ, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα.



Ο Όμιλος Inner Wheel Patra Europea και η Λέσχη Lions Πάτρας ευχαριστούν θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και το

ξενοδοχείο My Way για τη φιλοξενία, τον υπέροχο buffet και την άψογη εξυπηρέτηση. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα διατεθούν προς κάλυψη σημαντικών αναγκών στην τοπική μας κοινωνία, προσφέροντας βοήθεια εκεί όπου υπάρχει ανάγκη".