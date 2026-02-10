My mum is a maker!» (και για τον γιο, "φτιάχτρα")- Πάνω από 80 μάσκες της Βασιλικής Κασπίρη στο Mosaic Hub- Τι λέει στο thebest

"Η μάσκα είναι τρόπος. Ένας τρόπος πολιτισμού. Εγώ- σαν επαγγελματίας παρατηρητής από μικρή- έβλεπα στα πρόσωπα να γράφεται μια ιστορία, γιατί τα πρόσωπα είναι χάρτες"

Στο Πατρινό Καρναβάλι η μάσκα δεν είναι ποτέ απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ρόλος, παιχνίδι, πρόσωπο και αντί-πρόσωπο.

Για τη Βασιλική Κασπίρη, όμως, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι ένα εργαλείο πολιτισμού, ένας «φορεμένος τρόπος» ύπαρξης, μια στιγμή συνάντησης ανάμεσα σε πρόσωπα που αλλάζουν διαρκώς. Με αφορμή την έκθεση «My mum is a maker!» στο Mosaic Hub, η εικαστικός μιλά για τη δημιουργία ως πράξη σχεδόν τυραννική, για τα πρόσωπα ως χάρτες ζωής, για την παρηγορητική ανωνυμία της μάσκας και για τη χαρά του να παίζεις καλύτερα όσο μεγαλώνεις.

Περισσότερες από 80 χειροποίητες μάσκες και εκατοντάδες μικρά «φορέσιμα» έργα συνθέτουν έναν κόσμο όπου το καρναβάλι γίνεται αφορμή για στοχασμό, αφή και μεταμόρφωση.

Πότε ένιωσες για πρώτη φορά ότι είσαι “maker” και όχι απλώς εικαστικός;

Maker είμαι γιατί συνέχεια φτιάχνω. Ο όρος «εικαστικός» είναι πολύ ευρύς για να πω ότι τον κατανοώ και τον υιοθετώ απόλυτα. «My mum is a maker!». Πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος;

Ο γιος μου, μικρός, το είπε στη δασκάλα των αγγλικών, όταν τον ρώτησε τι δουλειά κάνει η μαμά του.

Και όταν του είπε να το πει στα ελληνικά, της είπε: «η μαμά μου είναι φτιάχτρα».

Ε, έτσι ξέρω τι είμαι! Νιώθεις ότι η μάσκα λειτουργεί σαν προέκταση του εαυτού σου ή σαν καταφύγιο;

Η μάσκα είναι τρόπος. Ένας τρόπος πολιτισμού.

Εγώ —σαν επαγγελματίας παρατηρητής από μικρή— έβλεπα στα πρόσωπα να γράφεται μια ιστορία, γιατί τα πρόσωπα είναι χάρτες.

Πολλές φορές αναγνωρίζω πλευρές του εαυτού μου, αλλά δεν είναι καταφύγιο· είναι εργαλείο. Τι σημαίνει για σένα η μάσκα πέρα από το καρναβάλι;

Σημαίνει «φορεμένος» τρόπος. Τρόπος που —πολύ συχνά— δεν μπορείς να απαλλαγείς απ’ αυτόν.

Στην περίπτωση της μάσκας που επιλέγεις συνειδητά να φορέσεις, όμως, τα πράγματα είναι αλλιώς: είναι ένα παιχνίδι. Πολύπλοκο, αλλά παιχνίδι. Όπως όλα τα ανθρώπινα παιχνίδια άλλωστε. Πόσο απελευθερωτική είναι η ανωνυμία που προσφέρει μια μάσκα;

Είναι μια παρηγορητική ανωνυμία. Σε βγάζει από την ταυτότητά σου, σε κάνει κάτι από κάποιους άλλους.

Γίνεσαι ανάλαφρος, ξεκουράζεσαι από το βάρος της ταυτότητας.

Είσαι για λίγο ένας γάτος, όπως όλες οι γάτες. Υπάρχει μάσκα στην έκθεση που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο;

Ναι. Επειδή ως ανθρώπινο ον καταρρέω από τη δημιουργικότητα, τα πιο πρόσφατα έργα μου είναι πάντα πιο κοντά σ’ αυτό που θέλω να πω.

Στην προκειμένη περίπτωση, η μετατροπή χάρτινων συσκευασιών, με επεμβάσεις χαρτοπολτού και χρώματος, είναι πιο κοντά μου.

Και ειδικά αυτές οι μάσκες που, με ελάχιστη παρέμβαση, εμφάνιζαν έναν πλήρη χαρακτήρα.