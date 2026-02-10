Ο αποκριάτικος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών

Ένα ξεχωριστό Ηπειρώτικο και πανελλήνιο γλέντι οργανώνεται στην πόλη της Πάτρας. Πιο συγκεκριμένα ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών πιστός στο ραντεβού του με την παράδοση, οργανώνει τον ετήσιο χορό του, αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 1:00 στο μεσημέρι, στο κοσμικό Κέντρο "Κτήμα Διαμαντή".

Για το σκοπό αυτό φιλοξενείται ένα από τα διασημότερα μουσικά παραδοσιακά σχήματα πανελληνίως, αυτό του δεξιοτέχνη κλαρινίστα Νίκου Φιλιππίδη. Δίπλα του οι καταξιωμένοι μουσικοί: Κώστα Φιλιππίδης στο λαούτο, Γιάννης Οικονόμου στο βιολί, Κώστας Μερετάκης στα κρουστά και στο τραγούδι η Λευκοθέα Φιλιππίδη.

Τα δώρα του αποκριάτικου χορού του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρας, είναι προσφορές μεγάλων πανελληνίως εταιρειών, επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών μονάδων και εκπαιδευτικών ομίλων όπως:

η Superfast Ferries Superfast Ferries https://www.facebook.com/SUPERFASTFERRIES, η SEAJETS https://www.seajets.com/, Η εταιρεία DAZZLING FACILITY MANAGEMENT (ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΘ.), το ΑΑR HOTEL & SPA IOANNINA, το Centro Hotel Ioannina (Θάνος Γιώργος) https://www.aarhotel.gr/ , η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. https://www.xlm.gr/ (ΤΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ), το Τhe View HOTEL by Kentrikon https://www.the-view.gr/area/ , η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ, ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ" (ΠΑΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ: ΚΑΝΑΚΑΡΗ 120 & ΕΡΜΟΥ / ΓΟΓΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΦΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ), η αλυσίδα χρυσοχοείων Φώτης Κατραούρας, τα S/M Σταφυλάς, Καταστήματα Ενδυμάτων Νick, κ.α.

Προσκλήσεις - κρατήσεις τραπεζιών: 6977965689 (κ. Γεωργία Χατζηγιάννη) & 6973412256 (Βαγγέλης Μπάρμπας).