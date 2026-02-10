Πύλος: «Το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση» λέει ο νεαρός που χτύπησε με γκλοπ τον κουρέα

Για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή, συνελήφθη ο 25χρονος που επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο, ο οποίος προκάλεσε και ζημιές στο αυτοκίνητο του 51χρονου.

Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος δράστης που συνελήφθη, περίμενε τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο στην Πύλο, μπροστά από το αυτοκίνητό του, και μόλις ο 51χρονος βγήκε έξω ο νεαρός άρχισε να του επιτίθεται. Το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) ο νεαρός οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών.

Μιλώντας στο Live News, ο 25χρονος που ξυλοκόπησε τον κουρέα λέει πως όλα έγιναν διότι ο κουρέας τον κορόιδευε, ενώ μάλιστα αναφέρει πως ο κουρέας έκανε πλάκα με υπάλληλο του διπλανού καταστήματος.

«Ο άνθρωπος με έχει ξανακουρέψει και με έχει κουρέψει καλά. Εκείνη την ημέρα, όταν πήγα εγώ και έκατσα, μου φέρθηκε ωραία στην αρχή. Μετά άρχισε να κάνει πλάκες με το διπλανό μαγαζί. Μπήκε ο άλλος μέσα και λέει: ‘’κούρεψε και εσύ’’ του κάνει ο κουρέας και του κάνω εγώ: ‘’φύγε έξω’’. Τον έδιωξα. Μετά από αυτό ο άνθρωπος συνέχισε στον καθρέφτη να με κοιτάει λες και ήταν… δαιμονισμένος, δεν ξέρω. Με κοίταγε με ένα μάτι… Γέλαγε.

Σε μία φάση ξεκινάει με την μηχανή εγώ δεν έδινα σημασία, έτρωγα τα χείλη μου και έλεγα για να δω που θα φτάσει. Σε μία φάση παίρνει την μηχανή και ξεκινάει εδώ μπροστά στο τσουλούφι, που κανονικά δεν κόβεται με την μηχανή το τσουλούφι εδώ μπροστά. Το κόβει. Του πιάνω το χέρι και του κάνω: ‘’τι κάνεις ρε εκεί;’’, ‘’θα το φτιάξω’’ μου λέει. Δεν το έπιασε ο άλλος γιατί τον έδιωξα, αλλά αν δεν τον έδιωχνα θα την συνέχιζε αυτή την πλάκα.

Ο άλλος καθόταν απ’ έξω και γέλαγε με αυτόν που ήταν από μέσα και εγώ έτρωγα τα χείλια μου γιατί εγώ σε αυτή την φάση ήμουν στην καρέκλα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν φτάνω στο σπίτι συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο μπροστά στο κεφάλι δεν έχει γίνει αυτό που είπα. Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ότι να ‘ναι ο άνθρωπος και επειδή είχα νευριάσει πηγαίνω πίσω στο μαγαζί. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση το ξέρω, αλλά ήμουν πολύ νευριασμένος εκείνη την ώρα. Τον χτύπησα μερικές φορές με το γκλοπ που είχα, μόνος μου το πέταξα, δεν μου έφυγε από τα χέρια, το πέταξα μόνος μου, συνέχισα να τον χτυπάω άλλο λίγο με τα χέρια», είπε ο 25χρονος.