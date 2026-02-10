Πάτρα: Ο Piazzola «συναντά» τον Schnitke και τον Morricone

Η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, «Δευτέρες στο Ωδείο», συνεχίζεται στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, με την συναυλία των Γ. Μαυρίδη (Βιολί), Α. Σελαματζίδη (Βιολί), Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα), Νικολάι Κομμισάροβ (τσέλο), B.Καρπετιάν (μπάσο) και Λ. Ιβάνοβα (πιάνο), οι οποίοι θα ερμηνεύσουν έργα των Piazzola, Schnitke, Morricone.

ALFRED SCHNTIKE (SUITE IN THE OLD STYLE)

Η Σουίτα γράφτηκε το 1972 και βασίστηκε σε μουσικά θέματα που ο συνθέτης είχε γράψει παλαιότερα για τον κινηματογράφο, συγκεκριμένα για τις ταινίες του Elem Klimov και του Mikhail Romm.

Αρχικά η Σουίτα γράφτηκε για βιολί και πιάνο (ή τσέμπαλο). Ωστόσο η έκδοση για ορχήστρα εγχόρδων ήταν αυτή που χάρισε στο έργο τη μεγαλοπρέπεια και την αυθεντική «αναπνοή» της εποχής του 18ου αιώνα.

ENNIO MORRICONE (SUITE ON THEMES FROM THE MOVIES)

Το όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Ennio Morricone είναι γνωστό σε κάθε λάτρη του κινηματογράφου και στην πλειονότητα των φίλων της μουσικής. Αυτή η Σουίτα αποτελεί έναν φόρο τιμής στον αγαπημένο συνθέτη και είναι ένα είδος pot-pourri από τις διάσημες μελωδίες του, βασισμένο στις ταινίες “Once Upon a Time in America”, “Once Upon a Time in the West”, “Cinema Paradise”, ”Sicilian Clan”, “The Mission-Η Αποστολή” κ.α.

Την επιλογή των θεμάτων και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γ. Μαυρίδης.

Αρχικά, η παρτιτούρα είχε γραφεί για ορχήστρα δωματίου, μορφή με την οποία το έργο είχε παρουσιαστεί αρκετές φορές. Η συγκεκριμένη διασκευή για Κουιντέτο Εγχόρδων και Πιάνο δημιουργήθηκε από τον Γ. Μαυρίδη ειδικά για την σημερινή συναυλία.

ASTOR PIAZZOLLA (FOUR SEASONS IN BUENOS AIRES)

Όταν ακούμε τον τίτλο «Τέσσερις Εποχές» η μνήμη μας ανατρέχει αυτόματα στα μπαρόκ κονσέρτα του Antonio Vivaldi. O Piazzolla ανοίγει έναν λεπτό διάλογο με τον Ιταλό δάσκαλο, αλλά το κάνει με τον δικό του τρόπο. Στον πρωτότυπο τίτλο υπάρχει η λέξη Portenos. Έτσι ονομάζονται οι κάτοικοι του Μπουένος Άιρες, της πόλης -λιμανιού. Δεν πρόκειται για τις εποχές της φύσης, αλλά για τις «εποχές» στην ψυχή ενός κατοίκου της μητρόπολης.

Ο Piazzolla δεν έγραψε το έργο ως ενιαίο κύκλο εξαρχής. Συνέθεσε τα μέρη ξεχωριστά μεταξύ 1965 και 1970 για το συγκρότημά του, το «Κουιντέτο Νέο Τάνγκο» (μπαντονεόν, ηλεκτρική κιθάρα, βιολί, πιάνο και κοντραμπάσο).

Καλοκαίρι (Verano Porteno): Γράφτηκε πρώτο. Περιέχει την εξαντλητική ζέστη της Αργεντινής, το πάθος και μια σχεδόν φυσική αίσθηση του αέρα του Μπουένος Άιρες.

Φθινόπωρο (Otono Porteno): Μελαγχολικό με έντονους jazz χρωματιστούς και σύνθετους ρυθμούς.

Χειμώνας (Invierno Porteno): Ένα πολύ λυρικό μέρος. Δεν αντιπροσωπεύει το χιόνι και τον πάγο αλλά την κρύα βροχή και την μοναξιά στη μεγάλη πόλη.

Άνοιξη (Primavera Portena): Εκρηκτική ενέργεια ο θρίαμβος της ζωής και οι διάσημες ρυθμικές «ωθήσεις» του Piazzolla. Συγκεκριμένη διασκευή για το Κουιντέτο εγχόρδων γράφτηκε από τον Γ. Μαυρίδη.

MIA… ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ BEETHOVEN, SAINT-SAENS, FRANCK ΚΑΙ BARTOK.

Η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο», συνεχίστηκε στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου με την συναυλία των Β. Ιβάνοφ (βιολί) και Νίνας Μεταξά (πιάνο).

Οι φίλοι της μουσικής γέμισαν την αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και απόλαυσαν μοναδικές ερμηνείες σε έργα Beethoven, Saint-Saens, Franck και Bartok.

*Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες της ενότητας είναι δωρεάν.