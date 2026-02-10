Αγίου Βαλεντίνου: Τα τέσσερα ζώδια που θα ζήσουν την πιο ρομαντική εβδομάδα

Η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου φέρνει μαζί της μαγικές στιγμές και ρομαντικές αλλαγές σε τέσσερα ζώδια
Η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου φέρνει μαζί της μαγικές στιγμές και ρομαντικές αλλαγές σε τέσσερα ζώδια.
Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το bovary.gr η ατμόσφαιρα γεμίζει αγάπη και δημιουργικότητα. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τρίγωνο με τον Ουρανό νωρίς το βράδυ, δημιουργώντας την ιδανική στιγμή για μια ξαφνική, αλλά μαγική συνάντηση με φίλους ή με ένα ξεχωριστό πρόσωπο.
Στη συνέχεια, η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Ποσειδώνα, φέρνοντας τρυφερότητα, κατανόηση και έντονο ρομαντισμό, για ένα όμορφο και συναισθηματικά φορτισμένο κλείσιμο της βραδιάς.
Ποια ζώδια θα ευνοηθούν περισσότερο αυτή την εβδομάδα:
Λέων
Η είσοδος της Αφροδίτης στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου δίνει στην προσωπική σας ζωή μια νέα διάσταση. Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι ιδιαίτερη για εσάς, καθώς η Σελήνη στον 7ο οίκο των συντρόφων θα φέρει βαθιές συνδέσεις και συναισθηματική πληρότητα. Αν έχετε σχέση, θα νιώσετε πιο κοντά από ποτέ.
Σκορπιός
Η Αφροδίτη στον 5ο οίκο της αγάπης σας φέρνει μεγαλύτερη ένταση και ρομαντισμό. Ο Άγιος Βαλεντίνος θα είναι γεμάτος εκπλήξεις και έντονα συναισθήματα για εσάς. Η ανάγκη για κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό σας οδηγεί να δημιουργήσετε αξέχαστες στιγμές. Κάντε κάτι εκτός των συνηθισμένων και απολαύστε τη στιγμή!
Ταύρος
Η Αφροδίτη περνά στον 11ο οίκο σας, φέρνοντας κοντά φίλους και κοινωνικές ευκαιρίες. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σας ενθαρρύνει να απολαύσετε τη συντροφιά αγαπημένων προσώπων και να ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας. Παρόλο που τα κοινά οικονομικά μπορεί να σας απασχολήσουν, η ημέρα σας φέρνει χαρά και ανανέωση.
Ιχθύς
Ιχθύες, ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιό σας τα τελευταία τρία χρόνια και η είσοδός του στον Κριό αυτή την εβδομάδα θα φέρει μεγάλη ανακούφιση. Με αυτή την αλλαγή, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για εσάς, καθώς ο Κρόνος θα παραμείνει στον Κριό για τα επόμενα 30 χρόνια, σηματοδοτώντας μια σταδιακή βελτίωση στην καθημερινότητά σας. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας, στρέφοντας τα βλέμματα πάνω σας. Από τώρα μέχρι τις αρχές Μαρτίου, θα λάμπετε και θα δείχνετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr