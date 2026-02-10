Αγίου Βαλεντίνου: Τα τέσσερα ζώδια που θα ζήσουν την πιο ρομαντική εβδομάδα

Η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου φέρνει μαζί της μαγικές στιγμές και ρομαντικές αλλαγές σε τέσσερα ζώδια.

Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το bovary.gr η ατμόσφαιρα γεμίζει αγάπη και δημιουργικότητα. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, η Σελήνη στον Αιγόκερω σχηματίζει τρίγωνο με τον Ουρανό νωρίς το βράδυ, δημιουργώντας την ιδανική στιγμή για μια ξαφνική, αλλά μαγική συνάντηση με φίλους ή με ένα ξεχωριστό πρόσωπο.

Στη συνέχεια, η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Ποσειδώνα, φέρνοντας τρυφερότητα, κατανόηση και έντονο ρομαντισμό, για ένα όμορφο και συναισθηματικά φορτισμένο κλείσιμο της βραδιάς.

Ποια ζώδια θα ευνοηθούν περισσότερο αυτή την εβδομάδα:

Λέων

Η είσοδος της Αφροδίτης στους Ιχθύες στις 10 Φεβρουαρίου δίνει στην προσωπική σας ζωή μια νέα διάσταση. Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι ιδιαίτερη για εσάς, καθώς η Σελήνη στον 7ο οίκο των συντρόφων θα φέρει βαθιές συνδέσεις και συναισθηματική πληρότητα. Αν έχετε σχέση, θα νιώσετε πιο κοντά από ποτέ.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στον 5ο οίκο της αγάπης σας φέρνει μεγαλύτερη ένταση και ρομαντισμό. Ο Άγιος Βαλεντίνος θα είναι γεμάτος εκπλήξεις και έντονα συναισθήματα για εσάς. Η ανάγκη για κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό σας οδηγεί να δημιουργήσετε αξέχαστες στιγμές. Κάντε κάτι εκτός των συνηθισμένων και απολαύστε τη στιγμή!

Ταύρος

Η Αφροδίτη περνά στον 11ο οίκο σας, φέρνοντας κοντά φίλους και κοινωνικές ευκαιρίες. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σας ενθαρρύνει να απολαύσετε τη συντροφιά αγαπημένων προσώπων και να ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας. Παρόλο που τα κοινά οικονομικά μπορεί να σας απασχολήσουν, η ημέρα σας φέρνει χαρά και ανανέωση.

Ιχθύς

Ιχθύες, ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιό σας τα τελευταία τρία χρόνια και η είσοδός του στον Κριό αυτή την εβδομάδα θα φέρει μεγάλη ανακούφιση. Με αυτή την αλλαγή, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για εσάς, καθώς ο Κρόνος θα παραμείνει στον Κριό για τα επόμενα 30 χρόνια, σηματοδοτώντας μια σταδιακή βελτίωση στην καθημερινότητά σας. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας, στρέφοντας τα βλέμματα πάνω σας. Από τώρα μέχρι τις αρχές Μαρτίου, θα λάμπετε και θα δείχνετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.