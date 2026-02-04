Πώς τα φάρμακα απώλειας βάρους επηρεάζουν τα σούπερ μάρκετ και τα φαστ φουντ

Ο αντίκτυπος των GLP-1 εκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία και την ευημερία όσων τα χρησιμοποιούν: επηρεάζουν τα έσοδα, θετικά ή αρνητικά, σε μια σειρά από βιομηχανίες

Η ευρεία απήχηση των φαρμάκων για την απώλεια βάρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνo, είναι αδιαμφισβήτητη. Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού υγειονομικής πολιτικής KFF που διεξήχθη τον Νοέμβριο, ένας στους οκτώ ενήλικες χρησιμοποιεί σκευάσματα GLP-1 είτε για να χάσει βάρος είτε για την αντιμετώπιση κάποιας χρόνιας πάθησης. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος γνωρίζει τεράστια οικονομική άνθηση, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσιάζοντας συνεχή ανάπτυξη. Ενδεικτικά, φάρμακα όπως το Ozempic και το Wegovy απέφεραν στη δανική φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk έσοδα άνω των 31 δισ. δολαρίων το 2024, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ της Δανίας, όπως αναφέρει το Reuters.



Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν επίσης εξαπλωθεί ραγδαία στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, με διασημότητες να υποστηρίζουν και να παραδέχονται τη χρήση τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με συζητήσεις για τα φάρμακα, με hashtags όπως «Ozempic face» να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα εμφανή αποτελέσματα της γρήγορης απώλειας βάρους. Και είναι πιθανό να δούμε μεγαλύτερη χρήση των GLP-1, τώρα που τα φάρμακα αυτά, τα οποία κάποτε ήταν διαθέσιμα μόνο σε ενέσιμη μορφή, παράγονται και στην πιο εύκολα χρησιμοποιούμενη μορφή χαπιών. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των GLP-1 εκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία και την ευημερία όσων τα χρησιμοποιούν: επηρεάζουν τα έσοδα, θετικά ή αρνητικά, σε μια σειρά από βιομηχανίες. Όρεξη για αλλαγή Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση των GLP-1 συμβάλλει στη μείωση των δαπανών για είδη παντοπωλείου και το γρήγορο φαγητό. Η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες και την όρεξη των ασθενών, σύμφωνα με την Νικολέτ Πέις, μια διαιτολόγο με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Όταν χάνουν βάρος, οι άνθρωποι μερικές φορές λένε πως αυτό γίνεται επειδή «δεν πεινάω τόσο πολύ» και «απλά δεν τρώω τόσο πολύ όσο παλιά»», δήλωσε η Πέις στην εφημερίδα The Independent. Τα GLP-1 μπορούν επίσης να περιορίσουν τις λιγούρες, επειδή επηρεάζουν τα «κέντρα ανταμοιβής» του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Dr. π Γουίλ Χάας,ιστοποιημένο γενικό γιατρό στη Βόρεια Καρολίνα. «Δεν λαμβάνετε τον ίδιο τύπο ανατροφοδότησης ανταμοιβής από ορισμένα από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα», δήλωσε στην Independent. Πλήγμα για τα καλάθια των σούπερ μάρκετ και το γρήγορο φαγητό Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους φαίνεται πως έχουν επηρεάσει την κίνηση στα σούπερ μάρκετ, καθώς τα νοικοκυριά με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 είδαν τις δαπάνες τους για τρόφιμα να μειώνονται κατά περισσότερο από 5% μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Market Research τον Δεκέμβριο. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company αποκάλυψε επίσης ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές που λαμβάνουν GLP-1 ξοδεύουν κατά μέσο όρο 5% λιγότερα σε γρήγορο φαγητό. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες γρήγορου φαγητού έχουν ήδη δει πτώση στις πωλήσεις τους, ενώ οικονομικοί αναλυτές έχουν περιγράψει τα φάρμακα απώλειας βάρους ως «παράγοντες διαταραχής της ζήτησης» στον κλάδο, σύμφωνα με το CBS News. Η McDonald's θα μπορούσε να χάσει έως και 28 εκατομμύρια επισκέψεις πελατών και 482 εκατομμύρια δολάρια ετησίως λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των φαρμάκων GLP-1, δήλωσε η Redburn Atlantic, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο CBS News.

Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, ορισμένες εταιρείες τροφίμων δοκιμάζουν νέα σχέδια μάρκετινγκ για να προσελκύσουν τους χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους. Στα παντοπωλεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και περισσότερα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «GLP-1 friendly», ειδικά αν τα προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, αυτές οι ενδείξεις δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν να διαβάζουν τις λίστες συστατικών και να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους σχετικά με τη διατροφή τους, σύμφωνα με το Associated Press. Στο μεταξύ, η Πέις προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος δεν μπορούν απλώς να τρώνε λιγότερο — πρέπει επίσης να σκεφτούν να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. «Νομίζεις ότι ξοδεύεις λιγότερα για φαγητό. Αλλά πόσοι άνθρωποι κάνουν πραγματικά τη μετάβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και δεν τρώνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, απλώς τρώνε λιγότερο, αφήνοντας το χάπι να κάνει όλη τη δουλειά; Έχω δει πολλά τέτοια παραδείγματα», είπε. Μείωση και στην κατανάλωση αλκοόλ Η δημοτικότητα των GLP-1 δεν επηρεάζει μόνο τα τρόφιμα. Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν οδηγήσει ορισμένους χρήστες να μειώσουν και την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ποτών. Ο Χάας είπε ότι πολλοί από τους ασθενείς του που λαμβάνουν GLP-1, αναφέρουν ως αποτέλεσμα τη «μείωση της επιθυμίας και - κατά συνέπεια - τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ». Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για αλκοόλ όταν βγαίνουν έξω.