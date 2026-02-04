Πώς τα φάρμακα απώλειας βάρους επηρεάζουν τα σούπερ μάρκετ και τα φαστ φουντ

Ο αντίκτυπος των GLP-1 εκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία και την ευημερία όσων τα χρησιμοποιούν: επηρεάζουν τα έσοδα, θετικά ή αρνητικά, σε μια σειρά από βιομηχανίες
Η ευρεία απήχηση των φαρμάκων για την απώλεια βάρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνo, είναι αδιαμφισβήτητη.
Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού υγειονομικής πολιτικής KFF που διεξήχθη τον Νοέμβριο, ένας στους οκτώ ενήλικες χρησιμοποιεί σκευάσματα GLP-1 είτε για να χάσει βάρος είτε για την αντιμετώπιση κάποιας χρόνιας πάθησης.
Την ίδια στιγμή, ο κλάδος γνωρίζει τεράστια οικονομική άνθηση, αποφέροντας δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσιάζοντας συνεχή ανάπτυξη. Ενδεικτικά, φάρμακα όπως το Ozempic και το Wegovy απέφεραν στη δανική φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk έσοδα άνω των 31 δισ. δολαρίων το 2024, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ της Δανίας, όπως αναφέρει το Reuters.
Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν επίσης εξαπλωθεί ραγδαία στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, με διασημότητες να υποστηρίζουν και να παραδέχονται τη χρήση τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με συζητήσεις για τα φάρμακα, με hashtags όπως «Ozempic face» να χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα εμφανή αποτελέσματα της γρήγορης απώλειας βάρους. Και είναι πιθανό να δούμε μεγαλύτερη χρήση των GLP-1, τώρα που τα φάρμακα αυτά, τα οποία κάποτε ήταν διαθέσιμα μόνο σε ενέσιμη μορφή, παράγονται και στην πιο εύκολα χρησιμοποιούμενη μορφή χαπιών.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος των GLP-1 εκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία και την ευημερία όσων τα χρησιμοποιούν: επηρεάζουν τα έσοδα, θετικά ή αρνητικά, σε μια σειρά από βιομηχανίες.
Όρεξη για αλλαγή
Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση των GLP-1 συμβάλλει στη μείωση των δαπανών για είδη παντοπωλείου και το γρήγορο φαγητό. Η απώλεια βάρους μπορεί να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες και την όρεξη των ασθενών, σύμφωνα με την Νικολέτ Πέις, μια διαιτολόγο με έδρα τη Νέα Υόρκη.
«Όταν χάνουν βάρος, οι άνθρωποι μερικές φορές λένε πως αυτό γίνεται επειδή «δεν πεινάω τόσο πολύ» και «απλά δεν τρώω τόσο πολύ όσο παλιά»», δήλωσε η Πέις στην εφημερίδα The Independent.
Τα GLP-1 μπορούν επίσης να περιορίσουν τις λιγούρες, επειδή επηρεάζουν τα «κέντρα ανταμοιβής» του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Dr. π Γουίλ Χάας,ιστοποιημένο γενικό γιατρό στη Βόρεια Καρολίνα. «Δεν λαμβάνετε τον ίδιο τύπο ανατροφοδότησης ανταμοιβής από ορισμένα από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα», δήλωσε στην Independent.
Πλήγμα για τα καλάθια των σούπερ μάρκετ και το γρήγορο φαγητό
Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους φαίνεται πως έχουν επηρεάσει την κίνηση στα σούπερ μάρκετ, καθώς τα νοικοκυριά με τουλάχιστον έναν χρήστη GLP-1 είδαν τις δαπάνες τους για τρόφιμα να μειώνονται κατά περισσότερο από 5% μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Market Research τον Δεκέμβριο.
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company αποκάλυψε επίσης ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές που λαμβάνουν GLP-1 ξοδεύουν κατά μέσο όρο 5% λιγότερα σε γρήγορο φαγητό.
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες γρήγορου φαγητού έχουν ήδη δει πτώση στις πωλήσεις τους, ενώ οικονομικοί αναλυτές έχουν περιγράψει τα φάρμακα απώλειας βάρους ως «παράγοντες διαταραχής της ζήτησης» στον κλάδο, σύμφωνα με το CBS News.
Η McDonald's θα μπορούσε να χάσει έως και 28 εκατομμύρια επισκέψεις πελατών και 482 εκατομμύρια δολάρια ετησίως λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των φαρμάκων GLP-1, δήλωσε η Redburn Atlantic, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στο CBS News.
Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, ορισμένες εταιρείες τροφίμων δοκιμάζουν νέα σχέδια μάρκετινγκ για να προσελκύσουν τους χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους. Στα παντοπωλεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και περισσότερα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «GLP-1 friendly», ειδικά αν τα προϊόντα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, αυτές οι ενδείξεις δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν να διαβάζουν τις λίστες συστατικών και να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους σχετικά με τη διατροφή τους, σύμφωνα με το Associated Press.
Στο μεταξύ, η Πέις προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος δεν μπορούν απλώς να τρώνε λιγότερο — πρέπει επίσης να σκεφτούν να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. «Νομίζεις ότι ξοδεύεις λιγότερα για φαγητό. Αλλά πόσοι άνθρωποι κάνουν πραγματικά τη μετάβαση σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και δεν τρώνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, απλώς τρώνε λιγότερο, αφήνοντας το χάπι να κάνει όλη τη δουλειά; Έχω δει πολλά τέτοια παραδείγματα», είπε.
Μείωση και στην κατανάλωση αλκοόλ
Η δημοτικότητα των GLP-1 δεν επηρεάζει μόνο τα τρόφιμα. Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους έχουν οδηγήσει ορισμένους χρήστες να μειώσουν και την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ποτών.
Ο Χάας είπε ότι πολλοί από τους ασθενείς του που λαμβάνουν GLP-1, αναφέρουν ως αποτέλεσμα τη «μείωση της επιθυμίας και - κατά συνέπεια - τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ». Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για αλκοόλ όταν βγαίνουν έξω.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομικοί αναλυτές έχουν παρατηρήσει ότι περίπου το 44% των χρηστών GLP-1 πίνουν λιγότερο μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής και το 82% διατηρεί αυτές τις συνήθειες ακόμη και μετά τη διακοπή, σύμφωνα με έρευνα της EY-Parthenon που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025.
Οι μετοχές των αλκοολούχων ποτών σημείωσαν κάμψη το περασμένο καλοκαίρι και η αύξηση της χρήσης GLP-1 μπορεί να συνέβαλε σε αυτή την πτώση των πωλήσεων, σύμφωνα με το Forbes. Εξάλλου, η Brown-Forman, η εταιρεία που παράγει το ουίσκι Jack Daniel's, προειδοποίησε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως τα φάρμακα για την απώλεια βάρους και η μειωμένη ζήτηση από τους νεότερους ενήλικες.
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορεί επίσης να πίνουν λιγότερο, επειδή έχουν επικεντρωθεί εκ νέου στην υγεία τους. «Θα δούμε και τη δευτερεύουσα επίδραση χρήσης των φαρμάκων αυτών, καθώς οι άνθρωποι θα λένε: «Επένδυσα στην υγεία μου, οπότε θα πρέπει να πάρω πιο έξυπνες αποφάσεις για την υγεία μου και σε άλλους τομείς της ζωής μου»», εξήγησε ο Χάας.
Οι χρήστες GLP-1 αναφέρουν επίσης χαμηλότερη κατανάλωση άλλων ποτών, όπως καφέ και αναψυκτικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει προβλήματα για τους μεγάλους κατασκευαστές ροφημάτων και ποτών, ωστόσο ορισμένοι ηγέτες του κλάδου δεν ανησυχούν, σύμφωνα με το Food Dive.
Ο οικονομικός διευθυντής της Coca-Cola, Τζον Μέρφι, δήλωσε ότι η δημοφιλής μάρκα αναψυκτικών είναι ήδη «σε καλή θέση για να προσφέρει επιλογές και να καλύψει τις αντίστοιχες κινήσεις και ανάγκες των ανθρώπων», χάρη στην ποικιλία ποτών με λίγες ή καθόλου θερμίδες που διαθέτει.
Όφελος στις μετακινήσεις
Η αυξημένη δημοτικότητα των GLP-1 σημαίνει, επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν πιο αδύνατους επιβάτες, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει το κόστος καυσίμων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρείας Jefferies της Wall Street.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα φάρμακα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν στις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ έως και 580 εκατομμύρια δολάρια κατά το επόμενο έτος.
«Μια πιο αδύνατη κοινωνία σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ιστορικό επαγρύπνησης όσον αφορά την εξοικονόμηση βάρους των αεροσκαφών, από τις ελιές (χωρίς κουκούτσι, φυσικά) έως το χαρτί», έγραψε η εταιρεία σε σημείωμα προς τους πελάτες της, το οποίο παρουσίασε το CNBC.
Επιρροή στη μόδα και την ομορφιά
Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους αποδεικνύονται σημαντικός παράγοντας διαφοροποιήσεων και για τις βιομηχανίες της μόδας και της ομορφιάς. Οι πωλήσεις μικρότερων μεγεθών αυξάνονται σταθερά, σύμφωνα με μια μελέτη της Impact Analytics από τον Σεπτέμβριο, αντιστρέφοντας την προηγούμενη τάση αυξημένης ζήτησης των μεγαλύτερων μεγεθών. Οι επιστροφές έχουν επίσης αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι μάρκες μόδας θα μπορούσαν να χάσουν έσοδα αν δεν προσαρμοστούν, ανέφερε η εταιρεία.
«Η άνοδος των GLP-1 καταρρίπτει τα παραδοσιακά πρότυπα ζήτησης με μια ταχύτητα που οι λιανέμποροι δεν έχουν ξαναζήσει», έγραψε ο ιδρυτής της Impact Analytics, Πρασάντ Αγκραβάλ. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι διακυβεύονται δισεκατομμύρια δολάρια σε περιθώρια κέρδους από τις λιανικές πωλήσεις, εκτός αν οι μάρκες αρχίσουν να σχεδιάζουν για τον αγοραστή του 2027, αντί για τον αγοραστή του 2022».
Ορισμένοι λιανοπωλητές στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να κινούνται γρήγορα. Ο Αβνίντ Σινγκ, ιδρυτής της σειράς ανδρικών ενδυμάτων Regent Row, δήλωσε στο CNBC ότι τα καταστήματα «βάζουν ήδη λιγότερα μεγέθη στα ράφια». «Θα δείτε πιο περιορισμένα μεγέθη στα καταστήματα και περισσότερες ετικέτες «μόνο online» όταν φτάσετε στο 2XL και πάνω», είπε χαρακτηριστικά.
Η βιομηχανία ομορφιάς λαμβάνει, επίσης, υπόψη αυτή την τάση. Το Vogue αναφέρει ότι ορισμένες εταιρείες έχουν αρχίσει να παράγουν προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας ειδικά για GLP-1, καθώς η ξηρή και σφιχτή επιδερμίδα είναι μια αναφερόμενη παρενέργεια των φαρμάκων απώλειας βάρους.
Μυϊκή ενδυνάμωση
Στο μεταξύ, ο Δρ Χάας βλέπει, επίσης, περισσότερους ασθενείς να επενδύουν στη φυσική τους κατάσταση και να μαθαίνουν ποια προγράμματα γυμναστικής είναι σημαντικά για να τα συνδυάζουν με τα φάρμακα απώλειας βάρους.
«Πολύ περισσότεροι άνθρωποι λένε πλέον πως πηγαίνουν στο γυμναστήριο για προπόνηση με αντιστάσεις. Αυτό είναι μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που έχω παρατηρήσει: ότι ο κόσμος αρχίζει να υιοθετεί την αντίληψη πως η καρδιοαναπνευστική άσκηση δεν είναι και τόσο ωφέλιμη, επειδή ακούει όλο και περισσότερο για τη σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας», ανέφερε ο Χάας.
Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων φαίνονται αισιόδοξοι ότι τα GLP-1 θα ωφελήσουν τη βιομηχανία, σύμφωνα με το Axios. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Life Time, δημιουργούν ακόμη και εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής για χρήστες των φαρμάκων αυτών, σύμφωνα με το μέσο.
«Γνωρίζουμε ότι για να πετύχετε με τα GLP-1, θα πρέπει να μάθετε πώς να ασκείστε. Θα χρειαστεί να κάνετε κάποια άσκηση αντίστασης για να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σωστές διατροφικές οδηγίες», δήλωσε ο Τζιμ ΛαΒαλ, επιστημονικός διευθυντής της Life Time, στο Axios.
Το Λιμενικό για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς: Το δουλεμπορικό μας χτύπησε στο πλάι, ανετράπη και βυθίστηκε
Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 17χρονου για εμπλοκή σε απάτη με το πρόσχημα του «λογιστή»
Στη Ρουμανία το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τρίτο τραυματία από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr