Μιλάτε με τα χέρια; Δείτε τι λέει η Ψυχολογία γι’ αυτό

Παρατηρούμε ότι αρκετοί άνθρωποι, όσο μιλάνε, έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τα χέρια τους με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο εκφραστικοί.

Η ψυχολογία ωστόσο, εξηγεί ότι όσοι μιλούν με τα χέρια τους έχουν μία συγκεκριμένη ικανότητα.

Μία μελέτη που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Psychological Science, αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν έντονα τις χειρονομίες διαθέτουν μια συγκεκριμένη ικανότητα.

Το να μιλά κανείς με τα χέρια δεν είναι απλώς ζήτημα οικογενειακού μιμητισμού ή συνήθεια αγχωμένων, ανυπόμονων ή νευρικών προσωπικοτήτων. Δεν πρόκειται ούτε για ένα απλό ψυχολογικό χαρακτηριστικό, ή για θέμα νευροεπιστήμης, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του Ινστιτούτου Max Planck Ψυχογλωσσολογίας στην Ολλανδία.

Όσα έδειξε η μελέτη

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Psychological Science, τα άτομα που χρησιμοποιούν συχνά τα χέρια τους όταν μιλούν διαθέτουν μια συγκεκριμένη ικανότητα πρόβλεψης σε εγκεφαλικό επίπεδο. Και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Κατά τη διάρκεια μιας face to face συνομιλίας, χρησιμοποιούμε τόσο τον λόγο όσο και τις χειρονομίες για να επικοινωνήσουμε. Είναι κάτι φυσικό και διευκολύνει την κατανόηση του μηνύματος που θέλουμε να μεταδώσουμε στον συνομιλητή μας. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις χειρονομίες περισσότερο από άλλους και οι ερευνητές λοιπόν, θέλησαν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για έναν ασυνείδητο τρόπο πρόβλεψης του τι πρόκειται να ειπωθεί και για μια μορφή «νοητικού προβαδίσματος».

Ολλανδοί εθελοντές άκουσαν ερωτήσεις που τους απηύθυνε ένα εικονικό avatar. Κάθε ερώτηση συνοδευόταν είτε από μια εικονική χειρονομία (για παράδειγμα, πληκτρολόγηση σε πληκτρολόγιο) είτε από μια κίνηση χωρίς συγκεκριμένο νόημα (όπως το ξύσιμο του χεριού), ακολουθούμενη από μια σύντομη παύση και στη συνέχεια από τη λέξη-στόχο (π.χ. «πληκτρολογώ»). Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στη συνέχεια ειδικά ηλεκτρόδια για ηλεκτροεγκεφαλογράφημα προκειμένου να μετρήσουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου των συμμετεχόντων.

Διαπίστωσαν λοιπόν το εξής. Χρησιμοποιώντας τα χέρια τους, τα άτομα που κάνουν πολλές χειρονομίες δεν «διακοσμούν» απλώς τον λόγο τους, αλλά ενεργοποιούν στον συνομιλητή τους έναν μηχανισμό πρόβλεψης που του επιτρέπει να κατανοήσει το μήνυμα πριν ακόμη εκφωνηθούν οι λέξεις. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έδειξε μείωση των κυμάτων «άλφα» και «βήτα» στους ακροατές αμέσως μετά τη χειρονομία. Στις νευροεπιστήμες, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση «ενεργής πρόβλεψης». Δεν περιορίζεται στο να ακούει, αλλά προετοιμάζει κατά κάποιο τρόπο το νόημα της λέξης πριν αυτή εκφωνηθεί.

Προετοιμάζουν το έδαφος της κουβέντας

Με απλά λόγια, τα χέρια του ατόμου που μιλά λειτουργούν σαν ανιχνευτές, προετοιμάζοντας το νοητικό έδαφος του ακροατή και διευκολύνοντας την πρόσληψη του λεκτικού μηνύματος που θα ακολουθήσει.

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν πολυτροπική επικοινωνία (ήχος + εικόνα). Ο εγκέφαλός μας είναι «καλωδιωμένος» ώστε να επεξεργάζεται τη γλώσσα λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο αυτούς παράγοντες, προκειμένου να κερδίζει χρόνο. Η χρήση χειρονομιών επιτρέπει έτσι στον εγκέφαλο να λειτουργεί περισσότερο σε λειτουργία πρόβλεψης.

Οι χειρονομίες των ιδιαίτερα εκφραστικών ανθρώπων διευκολύνουν με λίγα λόγια την κατανόηση για τον συνομιλητή. Έτσι, αυτά τα άτομα είναι εξαιρετικά στο επικοινωνιακό κομμάτι, καθώς διευκολύνουν τις ρευστές, γρήγορες και αποτελεσματικές συνομιλίες και γίνονται κατανοητά καλύτερα και πιο γρήγορα.

