Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.

(Σελήνη στον Σκορπιό – σε χάση)

Κριός

Πρέπει να περάσετε στην δράση φίλοι μου και να αφήσετε τα μεγαλεπήβολα σχέδια στην άκρη, καθώς και τα παχιά λόγια. Η δράση είναι αυτή που θα φέρει την επιτυχία… Θα πρέπει να δείξετε πυγμή στους γύρω σας, συνεργάτες, συναδέλφους ή ακόμη και μέλη της οικογένειας σας. Ο ρόλος σας είναι να βάλετε τα πράγματα σε τάξη για να επέλθει η αρμονία.

Ταύρος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Δίδυμοι

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Καρκίνος

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Λέων

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Παρθένος

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Ζυγός

Η απήχηση που θα έχετε στην επικοινωνία σας, ίσως και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι μεγάλη και θα σας προσφέρει μια πρώτης τάξης ευκαιρία να προωθήσετε τον εαυτό σας και την δουλειά σας. Ίσως δε να αισθανθείτε ότι έχει έρθει η ώρα για μια ανανέωση και να θελήσετε να παραιτηθείτε από την τρέχουσα δουλειά σας, προκειμένου να μεταπηδήσετε σε κάτι άλλο που θα σας ικανοποιεί περισσότερο. Μην κάνετε όμως βιαστικές κινήσεις, χωρίς να έχετε προετοιμάσει το έδαφος για την μετάβαση σε κάτι καινούργιο.