Αντικοινωνικά ή απλώς επιλεκτικά; Τα ζώδια που λατρεύουν τη μοναχικότητα

Υπάρχουν τέσσερα ζώδια που νιώθουν απόλυτη άνεση στη μοναχικότητα και την αναζητούν για να νιώθουν πλήρη.

Κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι ούτε για μια στιγμή, ενώ άλλοι απολαμβάνουν την ησυχία τους, αγαπούν να αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και γιορτάζουν την ελευθερία της ανεξαρτησίας.

Κάποιοι επαναφορτίζουν τις «μπαταρίες» τους με την παρέα άλλων ανθρώπων. Άλλοι βρίσκουν δύναμη και ισορροπία μόνο μέσα από τον προσωπικό τους χώρο και χρόνο. Σύμφωνα με το bovary.gr τα ζώδια αγαπούν την ανεξαρτησία, λειτουργούν καλύτερα μόνα τους και αποζητούν χρόνο με τον εαυτό τους.

4 ζώδια που αγαπούν τη μοναξιά τους

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι από τα πιο ιδιαίτερα και εσωστρεφή ζώδια. Έχει τον δικό του τρόπο σκέψης, αρνείται να συμβιβαστεί εύκολα και δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον αμφισβητήσει. Από νωρίς στη ζωή του, μαθαίνει πως η καλύτερη παρέα είναι ο εαυτός του.

Αν και μπορεί να φαίνεται μοναχικός ή ακόμα και εγωκεντρικός, στην πραγματικότητα δεν βιώνει τη μοναξιά όπως οι άλλοι. Για τον Σκορπιό, ο χρόνος μόνος του είναι ηρεμία, γαλήνη και δύναμη. Τον χρησιμοποιεί για να σπρώξει τον εαυτό του στα όριά του και να εξερευνήσει το διαφορετικό, το απαγορευμένο, το απρόβλεπτο. Ξέρει ότι λίγοι μπορούν να συμβαδίσουν με την ένταση της ύπαρξής του κι αυτό του είναι απόλυτα αποδεκτό.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι βαθιά συναισθηματικοί και συχνά κατακλύζονται από κοινωνικές καταστάσεις. Σε αντίθεση με τον Σκορπιό, δεν απομακρύνονται επειδή δεν θέλουν να συμβιβαστούν, αλλά επειδή αισθάνονται υπερβολικά πολλά.

Διαβάζουν εύκολα τις προσδοκίες και τις εντάσεις των άλλων, πράγμα που τους εξαντλεί. Αν δεν μάθουν να βάζουν όρια και να λένε «όχι», η κοινωνική επαφή γίνεται για αυτούς βάρος. Οι Ιχθύες χρειάζονται τακτικά χρόνο για να ονειρεύονται, να εμπνέονται και να βρίσκουν πνευματική ισορροπία αλλιώς εξαφανίζονται.

Παρθένος

Ο Παρθένος είναι τελειομανής και οργανωτικός. Θέλει να έχει τον έλεγχο σε όλα, από τη δουλειά μέχρι την καθημερινότητά της. Γι’ αυτό, πολλές φορές προτιμά να ζει και να λειτουργεί μόνος του γιατί έτσι νιώθει σιγουριά.

Η συγκατοίκηση με άλλους, αν δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες καθαριότητας ή οργάνωσης, μπορεί να γίνει κουραστική. Ο Παρθένος επιτρέπει στον εαυτό του να χαλαρώσει όταν είναι μόνος τους. Και κάπως έτσι, η μοναξιά γίνεται επιλογή και όχι αναγκαιότητα.

Τοξότης

Ο Τοξότης λατρεύει την ελευθερία του πάνω από όλα. Δεν είναι απαραίτητα μοναχικός, αλλά δεν αντέχει τους περιορισμούς και τους κανόνες ούτε στις σχέσεις, ούτε στην καθημερινότητα. Θέλει να λειτουργεί με τους δικούς του όρους.

Για τον Τοξότη, η ανεξαρτησία είναι τρόπος ζωής. Αν δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί ή να εξηγεί συνεχώς τις επιλογές του, μπορεί να είναι εξαιρετικός σύντροφος και φίλος. Όμως, μόνο αν νιώθει ότι μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή. Η μοναχικότητα δεν είναι απομόνωση, είναι ελευθερία.