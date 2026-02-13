Το ανιμέισον φιλμ του Ουγκό Μπιενβενού "Arco", υποψήφιο για Όσκαρ, από 19/2 στις Ελληνικές αίθουσες

Tην ερχόμενη Πέμπτη 19/2/2026 θα κυκλοφορήσει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Neo Films, το φιλμ «Άρκo-Arco», το οποίο είναι υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Animation.

Σύμφωνα με το στόρι, ο Άρκο, ένα αγόρι από το μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παγιδεύεται κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί συναντά την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία. Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να στείλουν τον Άρκο πίσω στην εποχή του, την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του.

Η 1η μεγάλου μήκους ταινία του Ουγκό Μπιενβενού (Ugo Bienvenu)— σκηνοθέτη, καρτουνίστα και εικονογράφου, γνωστού για το ιδιαίτερο ύφος των κινουμένων σχεδίων και των graphic novels του — αποτελεί ένα οπτικά μαγευτικό animation για μικρούς και μεγάλους.

Από την πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών, η ταινία έχει διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες. Στον ρόλο της παραγωγού βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν.

Η ταινία είχε υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία ανιμέισον και στις Χρυσές Σφαίρες.

«Η καλύτερη ταινία animation της χρονιάς. Δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που θα δείτε φέτος», απεφάνθη το Collider.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες διακρίσεις της πρωτότυπης ταινίας ανιμέισον "Άρκο" είναι η υποψηφιότητα στα BAFTA (τα Βρετανικά Όσκαρ) στην κατηγορία Καλύτερης Παιδικής & Οικογενειακής Ταινίας, οι 4 υποψηφιότητες στα Γαλλικά Βραβεία Σεζάρ (Καλύτερης Ταινίας Animation, Καλύτερης Πρώτης Ταινίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Ήχος) & το Βραβείο Κριστάλ Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων

Σχεδίων του Ανεσί.

Σκηνοθεσία: Ουγκό Μπιενβενού.

Παραγωγοί: Ναταλί Πόρτμαν, Σοφί Μας, Ουγκό Μπιενβενού, Φελίξ ντε Ζιβρί.

Είδος: Animation

Προσέλευση: Γαλλία, ΗΠΑ.

Διάρκεια: 87 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 2025.

Αξίζει να τονιστεί πως το "Άρκο" έχει κόψει πάνω από 400.000 εισιτήρια στην προβολή του στις αίθουσες της Γαλλίας.

Όπως διαβάσαμε, το «Άρκο» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες από τη ΝΕΟ Films στις 19 Φεβρουαρίου μεταγλωττισμένο στα ελληνικά αλλά και στην πρωτότυπη κόπια στη γαλλική γλώσσα με ελληνικούς υποτίτλους σε επιλεγμένες αίθουσες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Ζωή Κατσάτου, Έλενα Δαλακούρα, Στέλιος Ψαρουδάκης, Χρύσα Διαμαντοπούλου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ακίνδυνος Γκίκας, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Βασίλης Παπαστάθης, Ευθύμιος Τόρης.

Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης

Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή: Ακίνδυνος Γκίκας

Ηχοληψία μίξη ήχου: Σωτήρης Λάσκαρης. Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST.

Με την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ταινία ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Ανάμεσα στους ένθερμους υποστηρικτές της, όπως διαβάσαμε στο flix.gr, είναι οι σκηνοθέτες Αλφόνσο Κουαρόν και Ντάρεν Αρονόφσκι.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ