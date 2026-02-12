Επιτυχημένη η εκδήλωση - αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό, που πραγματοποίησε το "Πολύτροπον" του Π. Ανδριόπουλου

Το Καλλιτεχνικό Σύνολο «Πολύτροπον» με υπεύθυνο τον πατρινής καταγωγής μουσικολόγο και θεολόγο Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλο, παρουσίασε την επιτυχημένη εκδήλωση με τίτλο: «Ύμνος Παθητικός για τον Διονύσιο Σολωμό», την περασμένη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στην κατάμεστη Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που είναι η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του μεγάλου ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε το 2017 από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και επικυρώθηκε από την UNESCO το 2025, με σκοπό την ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το α' μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε τις ομιλίες:

-Στέλλα Νάκη, Δρ Φιλολογίας, με θέμα: «Διονύσιος Σολωμός και Ελληνική Γλώσσα».

-Μάρια Μπαχά, Εικαστικός, με θέμα: «Μικρά Ηλεκτρικά Άλματα - Σολωμός, Twombly, Σικελιανός».

-Ιωάννης – Πορφύριος Καποδίστριας, MSc Μουσειολογίας - Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με θέμα: «ΓΙΑΤΙ Ο ΣΟΛΩΜΟΣ; Η μορφή του εθνικού ποιητή ως διαρκές καλλιτεχνικό μοτίβο».

-Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, θεολόγος - μουσικός, με θέμα: «Ο Διονύσιος Σολωμός του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή».

Στο β’ μέρος παρουσιάστηκε μελοποιημένη ποίηση του Διονυσίου Σολωμού από τους έλληνες συνθέτες: Θεόδωρο Σπάθη, Γεώργιο Καζάσογλου, Δημήτρη Μηνακάκη Γιώργο Κουρουπό, Γιάννη Σταύρακα και Έλενα Παυλέα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε σε 1η εκτέλεση το έργο του συνθέτη Δημήτρη Μηνακάκη OR CHE RIDE LA TERRA E IL MARE E IL CIELO, από τα πέντε (5) Ιταλικά σονέτα του Διονυσίου Σολωμού, για φωνή και πιάνο. Ένα έργο που γράφτηκε ειδικά για την εκδήλωση αυτή.

Παρέστησαν οι συνθέτες Δημήτρης Μηνακάκης και Έλενα Παυλέα, των οποίων έργα παρουσιάστηκαν, η γνωστή Πατρινή συγγραφέας Αθηνά Κακούρη ("Πριμαρόλια"), ο μουσικογράφος και κριτικός Θωμάς Ταμβάκος, ομάδα μαθητών Λυκείου από τα Εκπαιδευτήρια "Απόστολος Παύλος" Κορίνθου και πολύς κόσμος.