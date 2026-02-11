Πάτρα: Φιλολογικό βραδινό με την Αναστασία Σταματέλου-Γώγου

Στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 19.00
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος προσκαλεί το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό της ερχόμενης Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα.
Θα μιλήσει η Αναστασία Σταματέλου-Γώγου, Καθηγήτρια Φιλόλογος-Συγγραφέας με θέμα: "Με σεβασμό μπροστά στις Μητέρες". Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, δικηγόρος και συγγραφέας Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
