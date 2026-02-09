Με επιτυχία διοργανώθηκε το 41ο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών

“Ελληνική Γλώσσα και Τεχνητή Νοημοσύνη”. Με τον τίτλο αυτόν διοργανώθηκε φέτος το 41ο Παιδαγωγικό Συνέδριο του τομέα Επιστημόνων της Χριστιανικής Εστίας Πατρών στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2026. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν, να καταδείξει τη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας και στη σχέση της με τη νεοεισερχόμενη στην κοινωνία μας τεχνητή νοημοσύνη.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ακολουθία του Αγιασμού που τέλεσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη του συνεδρίου. Ακολούθησε χαιρετισμός εκ μέρους της Χριστιανικής Εστίας Πατρών από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Καραγεωργόπουλο Γεώργιο και καλωσόρισμα των Συνέδρων από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής αιδεσιμολογιότατο π. Ευάγγελο Πριγκιπάκη.

Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθησαν σε δύο συνεδρίες με τις εξής εισηγήσεις:

Η πρώτη, από την Δρ. Μαρία Θεοδωράτου – Μπέκου, Κλινική Ψυχολόγο D.E.S.S., διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, N.U.P., με θέμα “Γλωσσική έκφραση και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές”.

Η δεύτερη, από την κ. Αναστασία Γώγου, Φιλόλογο Κλασικής Φιλολογίας με θέμα «Η μοναδική και διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά».

Η τρίτη εισήγηση είχε τον τίτλο «Η εποχή της συν-μάθησης: Ο άνθρωπος και η μηχανή στο ίδιο θρανίο» από τον κ. Εμμανουήλ Β. Βλατάκη – Γκαραγκούνη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και

η τέταρτη εισήγηση έγινε από τον κ. Ασημάκη Φλιάτουρα, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορικής Γλωσσολογίας Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Το λόγιο επίπεδο στη σύγχρονη κοινή νεοελληνική: θεωρία, ιστορία, εφαρμογή».

Μετά από κάθε εισήγηση ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με την συμμετοχή πολλών Συνέδρων.

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης αφού ευχαρίστησε τους εισηγητές και τους οργανωτές για την όλη διοργάνωση, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τη δυναμική σχέση του ελληνικού λόγου ως καθοριστικού παράγοντα για την πνευματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ανθρώπου.

Τέλος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, αφού μετέφερε τις θερμές ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο πολύπλευρο έργο τους και τους προέτρεψε να μιλούν στους μαθητές τη γλώσσα της αλήθειας, της πίστης και της αγάπης.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και η ξεχωριστή συνάντηση - επικοινωνία που είχαν 40 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με στελέχη της εκπαίδευσης και τους εισηγητές πριν την έναρξη της δεύτερης συνεδρίας.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Αχαΐας κ.κ. Κατσανιώτης Ανδρέας και Τσιρώνης Σπύρος. Επίσης το 41ο Παιδαγωγικό συνέδριο προσείλκυσε φέτος περισσότερους από 450 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γονείς, μαγνητοσκοπήθηκε απ΄ το τηλεοπτικό κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Λύχνος και όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, "ευελπιστούμε ότι τα μηνύματα που άφησε, θα αξιοποιηθούν από όλους για τη στήριξη του δασκάλου στο σημερινό σχολείο".

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου εγκρίθηκαν τα παρακάτω πορίσματα.

1. Η υγιής ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων προϋποθέτει την καλλιέργεια της χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου.

2. Ένα ευρύ λεξιλόγιο και επαρκείς γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για τα παιδιά, σημαίνουν ποιοτικότερη έκφραση στην επικοινωνία τους με τους ανθρώπους γύρω τους και ταυτόχρονα καλύτερη διαχείριση του συναισθηματικού τους κόσμου με απότοκο ωριμότερους και δημιουργικότερους νέους, αυριανούς πολίτες με οξυδέρκεια και διάθεση για πρόοδο, όχι μόνον ατομική αλλά και κοινωνική.

3. Η Ελληνική γλώσσα διαπρέποντας σε κάθε είδους πνευματική αναζήτηση του ανθρωπίνου πνεύματος, παρέχει στους κατόχους της πρόσβαση σε ένα τεράστιο πνευματικό θησαυρό, εν πολλοίς ανεξερεύνητο ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι αφορά την ορθόδοξη χριστιανική ανθρωπολογία.

4. Η Ελληνική γλώσσα σμιλεύτηκε στην τρισχιλιετή πορεία της, κατακτώντας κάθε πτυχή του επιστητού, και ως εκ τούτου αποδεικνύει ιστορικά πως έχει γλωσσικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν γλώσσα ξεχωριστή! Όχι μόνον γλώσσα του χθες αλλά γλώσσα διαχρονική, γλώσσα ζωντανή και μάλιστα γλώσσα του αύριο.

5. Τα τελευταία χρόνια ο ανθρώπινος τεχνολογικός πολιτισμός έχει φτάσει στο ορόσημο εκείνο όπου ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιεί τις μηχανές μιλώντας σ’ αυτές, και εκείνες να του αποκρίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου χωρίς ο άνθρωπος να περιμένει ώρα για να του απαντήσουν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως τα παιδιά μας, οι μαθητές και οι σπουδαστές του σήμερα, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον λόγο με ένα ολότελα νέο ιστορικά τρόπο, δηλαδή ως μέσο χρήσης.

6. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μας.

7. Ακόμη περισσότερο, στα αχαρτογράφητα νερά της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελληνική γραμματεία και θεολογία μπορεί να διαλέγεται με την επιστήμη και την τεχνολογία και να την νοηματοδοτεί.

8. Αναδεικνύεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη εφοδιασμού των παιδιών με επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες, επικοινωνιακές ικανότητες, κριτική σκέψη, φιλοσοφικό στοχασμό, θεολογικά νοήματα και ένθεο ζήλο, τα οποία ίσως καμιά άλλη γλώσσα στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχει και δεν μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα από την ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της μεταμοντέρνας ανθρωπολογίας.

9. Η Ελληνική γλώσσα προσφέρεται για να διακονήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα από τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ορθόδοξης θεολογίας, παρέχοντας απαραίτητο ηθικό υπόβαθρο και χαράσσοντας τα όρια της χρήσεως της, όχι φυσικά για την περιορίσει και να την ελέγξει, αλλά για να την στρέψει στην υπηρεσία του ανθρώπου.

10. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να αναδείξουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.