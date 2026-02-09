Γιάννης Σμαραγδής: «Συναντήθηκα με τη Μαρία Καρυστιανού, της ξεκαθάρισα πως είμαι μοναχικός λύκος»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν σήμερα (9/2/2026) ο Γιάννης Σμαραγδής, με τον σκηνοθέτη να μιλάει, μεταξύ άλλων, και για τη συνάντησή του με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Όταν ήμουν στην αριστερά, ο Κύρκος και ο Κωνσταντόπουλος μού είχαν προτείνει, δύο φορές, να κατέβω βουλευτής. Αρνήθηκα!», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής, πριν την αναφορά του στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Γιάννης Σμαραγδής είπε στη συνέχεια: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω. Ο πατέρας μου “έφυγε” όταν ήμουν 15 ετών, μού είχε πει να μην ασχοληθώ με την πολιτική γιατί είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα! Και θα το κρατήσω και τώρα!

Η Μαρία Καρυστιανού έχει δύο χαρακτηριστικά. Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά. Μετά από αυτό είχα πρόταση και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και είπα όχι.

Εγώ της ξεκαθάρισα ότι είμαι μοναχικός λυκος. Εγώ αυτό που ξέρω να κάνω είναι ταινίες και ό,τι με βγάζει έξω από αυτό, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αυτό το πρόσωπο νομίζω ότι θα απασχολήσει την Ελλάδα».