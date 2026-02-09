Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου;

Σε χαμηλά ποσοστά κινήθηκαν στο δυναμικό κοινό, στα νούμερατηλεθέασης, όλα τα προγράμματα που έπαιζαν στην prime time την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Το Survivor και ο Εκατομμυριούχος έκλεισαν πάρα πολύ κοντά, ενώ τους ακολούθησε η σειρά «Έχω Παιδιά».

Στο δυναμικό κοινό, λοιπόν, το Survivor σημείωσε 9,8%, ο Εκατομμυριούχος Special 9,6%, το Έχω Παιδιά 8,8%, η Γη της Ελιάς 5,9% και το Τελευταίο νησί 4,6%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Εκατομμυριούχος είχε μέσο όρο 15,1%, το Survivor 12,9%, η Γη της Ελιάς 12,2%, το Έχω Παιδιά 8,2% και το Τελευταίο νησί 6,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Survivor – 9,8%

Εκατομμυριούχος Special – 9,6%

Έχω Παιδιά – 8,8%

Γη της Ελιάς – 5,9%

Το τελευταίο νησί – 4,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκατομμυριούχος Special – 15,1%

Survivor – 12,9%

Γη της Ελιάς – 12,2%

Έχω Παιδιά – 8,2%

Το τελευταίο νησί – 6,4%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.