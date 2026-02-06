Prime time Πέμπτης 5/2: Ανατροπές και έντονος ανταγωνισμός στην τηλεθέαση

Μία prime time ζώνη γεμάτη πρεμιέρες είχαμε το βράδυ της Πέμπτης (5/2), με αρκετές παραγωγές να κάνουν ποδαρικό σε MEGA, ANT1 και Alpha, διεκδικώντας τα υψηλότερα δυνατά νούμερα τηλεθέασης.

Στην πρώτη θέση της κούρσας τερμάτισε η νέα οικογενειακή σειρά “Μπαμπά Σ’ Αγαπώ” με ποσοστό 18,7% στο δυναμικό κοινό. Μία μονάδα χαμηλότερα το MasterChef, που έδωσε στο Star μερίδιο 17,8% και η πρεμιέρα των “Αθώων” 12% για λογαριασμό του MEGA.

Σε διψήφια επίπεδα κρατήθηκαν το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (11,7%) και “Μια Νύχτα Μόνο” (10,5%), ενώ λίγο χαμηλότερα η πρεμιέρα για το “Βινύλιο” στον ΑΝΤ1 (9%).

Σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα (2-4%) κυμάνθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως το Don’t Forget the Lyrics, το Real View και τα προγράμματα της ΕΡΤ1.

Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, αφού το “Μπαμπά Σ’ Αγαπώ” έκοψε πρώτο το νήμα και εκεί με τηλεθέαση 17,3%. Ωστόσο, σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι παραγωγές του MEGA “Μια Νύχτα Μόνο” και “Αθώοι” με 17% και 16% αντίστοιχα, ενώ ισόπαλο ήρθε σχεδόν και το MasterChef (15,8%).

Εξαιρώντας το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (13,5%) και το “Βινύλιο” (9,6%), τα υπόλοιπα προγράμματα περιορίστηκαν σε ποσοστά κάτω του 6%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 18,7%

MasterChef – 17,8%

Οι Αθώοι – 12%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 11,7%

Μια νύχτα μόνο – 10,5%

Βινύλιο – 9%

Don’t Forget the Lyrics – 3,9%

Real View – 2,5%

Στην Πίεση – 1,9%

Το παιδί – 1,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 17,3%

Μια νύχτα μόνο – 17%

Οι Αθώοι – 16%

MasterChef – 15,8%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 13,5%

Βινύλιο – 9,6%

Don’t Forget the Lyrics – 5,6%

Real View – 2,2%

Στην Πίεση – 2%

Το παιδί – 2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.