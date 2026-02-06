Prime time Πέμπτης 5/2: Ανατροπές και έντονος ανταγωνισμός στην τηλεθέαση

Τι έδειξαν τα νούμερα
Μία prime time ζώνη γεμάτη πρεμιέρες είχαμε το βράδυ της Πέμπτης (5/2), με αρκετές παραγωγές να κάνουν ποδαρικό σε MEGA, ANT1 και Alpha, διεκδικώντας τα υψηλότερα δυνατά νούμερα τηλεθέασης.
Στην πρώτη θέση της κούρσας τερμάτισε η νέα οικογενειακή σειρά “Μπαμπά Σ’ Αγαπώ” με ποσοστό 18,7% στο δυναμικό κοινό. Μία μονάδα χαμηλότερα το MasterChef, που έδωσε στο Star μερίδιο 17,8% και η πρεμιέρα των “Αθώων” 12% για λογαριασμό του MEGA.
Σε διψήφια επίπεδα κρατήθηκαν το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (11,7%) και “Μια Νύχτα Μόνο” (10,5%), ενώ λίγο χαμηλότερα η πρεμιέρα για το “Βινύλιο” στον ΑΝΤ1 (9%).
Σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα (2-4%) κυμάνθηκαν τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως το Don’t Forget the Lyrics, το Real View και τα προγράμματα της ΕΡΤ1.
Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, αφού το “Μπαμπά Σ’ Αγαπώ” έκοψε πρώτο το νήμα και εκεί με τηλεθέαση 17,3%. Ωστόσο, σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι παραγωγές του MEGA “Μια Νύχτα Μόνο” και “Αθώοι” με 17% και 16% αντίστοιχα, ενώ ισόπαλο ήρθε σχεδόν και το MasterChef (15,8%).
Εξαιρώντας το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” (13,5%) και το “Βινύλιο” (9,6%), τα υπόλοιπα προγράμματα περιορίστηκαν σε ποσοστά κάτω του 6%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 18,7%
MasterChef – 17,8%
Οι Αθώοι – 12%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 11,7%
Μια νύχτα μόνο – 10,5%
Βινύλιο – 9%
Don’t Forget the Lyrics – 3,9%
Real View – 2,5%
Στην Πίεση – 1,9%
Το παιδί – 1,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Μπαμπά Σ’ Αγαπώ – 17,3%
Μια νύχτα μόνο – 17%
Οι Αθώοι – 16%
MasterChef – 15,8%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 13,5%
Βινύλιο – 9,6%
Don’t Forget the Lyrics – 5,6%
Real View – 2,2%
Στην Πίεση – 2%
Το παιδί – 2%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr