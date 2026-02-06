Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Μετά τη γέννηση του παιδιού μου με έχω απενοχοποιήσει πάρα πολύ»

Την Αντιγόνη Κουλουκάκου φιλοξένησε η Αθηναϊς Νέγκα, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Καλύτερα αργά” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η καλλονή ηθοποιός αναφέρθηκε στην αλλαγή τρόπου σκέψης και κοσμοθεωρίας που έφερε ο ερχομός του παιδιού της στη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “με έχω απενοχοποιήσει πάρα πολύ από τη γέννηση του παιδιού μου και μετά, μου έχω επιτρέψει και το δικαίωμα να λέω και να ξελέω. Να αλλάζω γνώμη και… δεν τρέχει και τίποτα, γιατί όλα είναι βιώματα και εμπειρίες. Οπότε, άμα αυτή τη στιγμή νιώσω καλά με τα άσπρα μαλλιά και μετά από αυτόν τον ρόλο το μαλλί, που έχει μακρύνει και έχει φτάσει μέχρι εδώ, το κάνω κοντό ή αγορίστικο ή το ξυρίσω, μπορεί να μην τα ξαναβάψω και ποτέ”.

“Μετά από τη γέννηση του παιδιού μου δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Ακόμα ψάχνω όμως το γιατί. Είναι αυτά τα υπαρξιακά που τα έχουμε όλοι από πολύ μικρή ηλικία, δεν υπάρχει κανένας εκεί έξω να μας τα απαντήσει και δυστυχώς ή ευτυχώς τα ανακαλύπτουμε μόνοι μας. Έρχεται η σοφία και η εμπειρία των χρόνων και μας δίνει τις απαντήσεις”.

“Δεν είμαι όμως ίδια. Δηλαδή μου είναι πολύ εύκολα τα όχι πλέον στη ζωή μου, μου ‘ναι πολύ ξεκάθαρα τα ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρες οι προτεραιότητες μου, είναι πολύ ξεκάθαρο ποιοι άνθρωποι με περιβάλλουν και ποιο είναι το μικρό χωριό μου Όπως ότι θέλω ξεκάθαρα αγάπη και καμιά είδους τοξικότητα Επειδή ίσως έχεις την ευθύνη απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο και θέλεις να είσαι το καλύτερο πρότυπο, η καλύτερη Αντιγόνη που μπορεί να δει το παιδί μου, αμέσως δεν κάνεις εκπτώσεις” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αντιγόνη Κουλουκάκου στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα.