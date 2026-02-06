Τραϊάνα Ανανία: «Είχα δει την πανδημία σε διαλογισμό που είχα κάνει»

Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Τραϊάνα Ανανία, υποστηρίζοντας ότι είχε «δει» την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια διαλογισμού.

Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (05/01) η Τραϊάνα Ανανία, υποστηρίζοντας ότι είχε «δει» την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια διαλογισμού.





«Στον πυρετό βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς»



Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, η τραγουδοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχα δει ότι θα γίνει πανδημία. Το είχα δει σε διαλογισμό μαζί με άλλους. Το καταλάβαιναν όλοι ότι θα γίνει, γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται. Παλιά, πριν από δέκα χρόνια, το έβλεπαν ως τρέλες, τώρα όμως που βγαίνουν με παίρνουν στα σοβαρά».

Η ίδια προχώρησε και σε δηλώσεις σχετικά με την προσωπική της αντίληψη για την ασθένεια και τον πυρετό, λέγοντας ότι: «Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη. Στον πυρετό βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς. Όταν είμαι στους 37,5-38 βαθμούς βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα. Έχω υλικό όταν αρρωσταίνω». Παράλληλα, υποστήριξε πως θεωρεί την ασθένεια μια φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης του σώματος, την οποία χαρακτήρισε «λυτρωτική και καλή».