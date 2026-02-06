Τραϊάνα Ανανία: «Είχα δει την πανδημία σε διαλογισμό που είχα κάνει»

Η τραγουδοποιός μίλησε για τις παράξενες εικόνες που βλέπει
Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Τραϊάνα Ανανία, υποστηρίζοντας ότι είχε «δει» την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια διαλογισμού.
Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (05/01) η Τραϊάνα Ανανία, υποστηρίζοντας ότι είχε «δει» την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια διαλογισμού.
«Στον πυρετό βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς»
Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, η τραγουδοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχα δει ότι θα γίνει πανδημία. Το είχα δει σε διαλογισμό μαζί με άλλους. Το καταλάβαιναν όλοι ότι θα γίνει, γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται. Παλιά, πριν από δέκα χρόνια, το έβλεπαν ως τρέλες, τώρα όμως που βγαίνουν με παίρνουν στα σοβαρά».
Η ίδια προχώρησε και σε δηλώσεις σχετικά με την προσωπική της αντίληψη για την ασθένεια και τον πυρετό, λέγοντας ότι: «Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη. Στον πυρετό βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς. Όταν είμαι στους 37,5-38 βαθμούς βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα. Έχω υλικό όταν αρρωσταίνω». Παράλληλα, υποστήριξε πως θεωρεί την ασθένεια μια φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης του σώματος, την οποία χαρακτήρισε «λυτρωτική και καλή».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν επιθυμεί να γίνει η νούμερο ένα τραγουδίστρια, η Τραϊάνα Ανανία σημείωσε: «Αφού τραγουδάω, γράφω τραγούδια, είμαι τραγουδοποιός». Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι η επιτυχία στη μουσική βιομηχανία δεν αντανακλά πάντα την πραγματικότητα, αναφέροντας πως «πολλά views είναι σύστημα» και πως η ίδια δεν διαθέτει «διάσημους γονείς, σύντροφο επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου ή παραγωγό».
Μάλιστα, κατήγγειλε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τίθενται όροι που υπερβαίνουν το επαγγελματικό πλαίσιο, δηλώνοντας: «Αν δεν σε έχω σύντροφο, δεν θα κάνω δουλειά σου. Δεν θέλουν απλά να δουλέψουν, αλλά να κάνουν και άλλα πράγματα μαζί σου».
Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κι εγώ μιλάω ρώσικα όταν μου λένε περίεργα πράγματα και φεύγω από τις δισκογραφικές και τα νυχτερινά κέντρα. Μιλάω ρώσικα όταν μου μιλάνε γαλλικά».
