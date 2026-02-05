Γιάννης Στάνκογλου: Ακόμα κάνω δουλειές για τα χρήματα και δεν ντρέπομαι που το λέω

Οικονομικοί λόγοι εξακολουθούν να επηρεάζουν μέρος των επαγγελματικών επιλογών του Γιάννη Στάνκογλου, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το ότι ακόμη αναλαμβάνει δουλειές «για τα χρήματα» όπως είπε.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τόνισε ότι θεωρεί απολύτως φυσιολογικό το να δουλεύει με κίνητρο τις οικονομικές απολαβές. Παράλληλα, πρόσθεσε, πως επιθυμεί στο τέλος κάθε χρονιάς να έχει εργαστεί για ένα πρότζεκτ, το οποίο δεν έγινε αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Όπως είπε: «Ακόμα κάνω δουλειά για τα χρήματα. Ποιος δεν κάνει δουλειά για τα χρήματα; Δεν ντρέπομαι που το λέω αυτό. Απλά πάντα θέλω στο τέλος της χρονιάς να λέω ότι έκανα και κάτι το οποίο δεν ήταν για αυτό μόνο».

