Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τη διάγνωση της με καρκίνο

Με ένα βίντεο στο Instagram, η Κέιτ Μίντλετον έστειλε το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, δίνοντας κουράγιο σε ασθενείς, φροντιστές, φίλους και οικογένεια.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο και στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα από την επίσκεψή της στο Royal Marsden Hospital στο Τσέλσι, τον Ιανουάριο του 2025.

Η ίδια ακούγεται να λέει: «Στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, υποβάλλονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο προς την ανάρρωση. Ο καρκίνος αγγίζει τόσες πολλές ζωές – όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που βρίσκονται δίπλα τους».

«Όπως γνωρίζει όποιος έχει βιώσει αυτό το ταξίδι, δεν είναι γραμμικό. Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Αλλά και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης», συνέχισε.

«Η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», κατέληξε η Κέιτ Μίντλετον.