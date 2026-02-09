Ελένη Μενεγάκη: Η 11χρονη κόρη της, Μαρίνα, τη φωτογραφίζει στο πλοίο από Άνδρο

Η παρουσιάστρια ανέβασε τα στιγμιότυπα στο Instagram
Στην Άνδρο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Ελένη Μενεγάκη μαζί με την κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για την επιστροφή τους στην Αθήνα, η 11χρονη φωτογράφισε τη μητέρα της στο πλοίο.
Η παρουσιάστρια πόζαρε στον φακό διαβάζοντας το βιβλίο της, με τίτλο «Ο τέλειος γάμος», και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα πως η κόρη της την απαθανάτισε. Παράλληλα, ενημέρωσε τους ακόλουθούς της πως και το βιβλίο που διάβαζε της άρεσε πολύ.
Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε συγκεκριμένα: «Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρίνα. Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ».
Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς εκεί βρίσκεται το εξοχικό της και το ξενοδοχείο του συζύγου της Μάκη Παντζόπουλου. Η παρουσιάστρια πηγαίνει στο νησί κάθε καλοκαίρι αλλά και όποτε έχει την ευκαιρία να αποδράσει για λίγες ημέρες, μαζί με την οικογένειά της.
Γέννησε η Άννα Κορακάκη - Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της
Super Bowl LX: Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, λάτιν υπερθέαμα και Lady Gaga στο halftime show
Ιωάννα Τούνη: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr