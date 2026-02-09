Super Bowl LX: Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, λάτιν υπερθέαμα και Lady Gaga στο halftime show

Έντονα ήταν τα πολιτικα μηνύματα στο λάτιν υπερθέαμα του ημιχρόνου

Με ένα halftime show γεμάτο latin ρυθμούς, συμβολισμούς και πολιτικά μηνύματα εμφανίστηκε ο Bad Bunny στο Super Bowl LX, μεταφέροντας στη σκηνή την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και στέλνοντας σαφή μηνύματα στήριξης προς τη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Bad Bunny άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα «Que Rico es ser Latino».

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό με φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παραπέμποντας άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με το χαρακτηριστικό headset μικρόφωνο, σε μια εμφανή αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Τσαγιάν.

Δεύτερο τραγούδι του σετ ήταν το «Yo Perreo Sola», το οποίο έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης και αποτελεί κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana»). Το μήνυμα του τραγουδιού, που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα στην πανδημία, έφτασε πλέον και στο κοινό του Super Bowl. Υπαινιγμοί για τη μετανάστευση και αναφορές στην ICE

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του στα Βραβεία Grammy κατά της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος. Στο setlist περιλήφθηκε το «Nuevayol», τραγούδι-φόρος τιμής στη λατινική κουλτούρα και στη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, προβλήθηκε σε οθόνη στη σκηνή απόσπασμα από την ομιλία του στα Grammy, ενώ έγινε και έμμεση αναφορά σε ηχητικό από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού, όπου φωνή που μιμείται τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά συγγνώμη από τους μετανάστες.

Η εμφάνιση της Lady Gaga και το fashion statement

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε το «Die With A Smile», ντουέτο με τον Bruno Mars, δίνοντας στο τραγούδι latin ενορχήστρωση. Η Gaga χόρεψε και με τον Bad Bunny, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό κρίκο στη βραδιά. Στο σόου συμμετείχε και ο Ρίκι Μάρτιν. Η all-white εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε τη φήμη του για την ανατρεπτική του αισθητική, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη μόδα ως εργαλείο κοινωνικού και πολιτικού σχολιασμού.

Το φετινό Super Bowl, πάντως, έμεινε στη μνήμη κυρίως για το halftime show του Bad Bunny, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, την ταυτότητα και το πολιτικό μήνυμα σε μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, καθώς ήταν η πρώτη φορά στα 60 χρόνια του Super Bowl που ένας καλλιτέχνης τραγούδησε στο Halftime Show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Έντονη ήταν η κριτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσα από το Truth Social, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως “δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο”, ενώ δεν παρέλειψε να επικρίνει και τον Bad Bunny, λέγοντας ότι κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει “αυτός ο τύπος”. «Το Halftime Show του Super Bowl είναι πραγματικά χάλια – από τα χειρότερα που έχουμε δει ποτέ! Δεν βγάζει νόημα, προσβάλλει το αμερικανικό μεγαλείο και δεν αντικατοπτρίζει τα δικά μας πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή ποιότητας. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο τύπος και οι χοροί είναι απαράδεκτοι, ειδικά για μικρά παιδιά που παρακολουθούν σε όλη την Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το «σόου» είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπο της χώρας μας, τη στιγμή που η χώρα καταρρίπτει ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη κάθε μέρα – ακόμα και με το καλύτερο χρηματιστήριο και τα καλύτερα συνταξιοδοτικά 401(k) στην ιστορία! Δεν υπάρχει τίποτα το εμπνευστικό σε αυτό το χάος που ονομάζουν Halftime Show. Και να δείτε που τα λεγόμενα «fake news» μέσα ενημέρωσης θα το αποθεώσουν, γιατί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

Και, παρεμπιπτόντως, το NFL πρέπει να καταργήσει αμέσως τον γελοίο νέο κανονισμό για το kickoff. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».

