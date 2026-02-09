Survivor: Πώς υποδέχτηκαν τον αδερφό του Gio, Αλέξανδρο Benzy

Την είσοδό του στο Survivor έκανε ο αδερφός του Gio, Αλέξανδρος Bezy Καραντώνης, παίρνοντας τη θέση του μετά τον τραυματισμό του και την οικειοθελή του αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης.

Με το που βρέθηκε μπροστά στους παίκτες, όλοι έμειναν άφωνοι και δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν.

«Πλάκα κάνεις; Δεν το πιστεύω», «Τι;», «Απίστευτο», άρχισαν να λένε στο επεισόδιο της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, με τον ίδιο να λέει αρχικά: «Είμαι μπροστά σε ένα θρύλο, είναι απίστευτο. Πριν 4 μέρες ήμουν στον καναπέ και τώρα είμαι εδώ. Δεν γίνονται αυτά». Στη συνέχεια πέταξε και το πρώτο του «καρφί» προς τον Μιχάλη Σηφάκη με τον οποίο είχε κόντρα ο Gio. «Μιχάλη, χάρηκα», του είπε συγκεκριμένα, με τον Μιχάλη Σηφάκη να λέει πως είναι σαν να βλέπει τον αδερφό του ξυρισμένο και πως χάρηκε με την συμμετοχή του στο παιχνίδι.