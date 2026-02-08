Οι «Σούπερ ήρωες» έρχονται στον ΑΝΤ1, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

Ο Γιάννης Μπέζος, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, η Νατάσα Εξηνταβελώνη, η Ελεάνα Στραβοδήμου, ο Αινείας Τσαμάτης, ο Σταύρος Μαρκάλας, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης, η Κατερίνα Πατσιάνη και ο Βασίλης Ντάρμας είναι οι «Σούπερ ήρωες» του ΑΝΤ1.

Μία νέα κωμική σειρά με τίτλο «Σούπερ ήρωες» και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο έρχεται στη συχνότητα του ΑΝΤ1, ευελπιστώντας να κερδίσει μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού.

Βρισκόμαστε στο υποκατάστημα της αλυσίδας «Σούπερ», κάπου στο κέντρο της Αθήνας! Εκεί υπάρχουν τα πάντα: ατελείωτη ποικιλία προϊόντων, ιδιόρρυθμοι καταναλωτές, παράλογη εργοδοσία και –φυσικά– εργαζόμενοι στα όρια της υπομονής τους. Οι εργαζόμενοι του «Σούπερ» είναι οι πραγματικοί ήρωες και σε κάθε βάρδιά τους έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο σουρεαλιστικές συνθήκες εργασίας.

Προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ακατανίκητη πλέον ανάγκη να «στολίσουν» το αφεντικό τους και στη βιοποριστική ανάγκη να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, οι υπάλληλοι του «Σούπερ» δίνουν την υπέρτατη «μάχη» της καθημερινότητας.

Το μοναδικό τους όπλο; Οι υπερδυνάμεις που αποκτούν, όταν δουλεύουν στο «Σούπερ».

Συντελεστές

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

Εκτέλεση παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS