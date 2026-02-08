Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ναύπακτος: Από αέρος… «Αποκαλύφθηκε το φύλο του μωρού!

Ο Βασίλης και η Τόνια έζησαν ένα gender reveal που δύσκολα θα ξεχαστεί!

Γονείς, συγγενείς και φίλοι έμαθαν από αέρος το φύλο του μωρού, όταν ο θείος–πιλότος πέρασε πάνω από τη Ναύπακτο στην παραλία του Γριμπόβου, και γέμισε τον ουρανό με μπλε σκόνη, αποκαλύπτοντας πως… έρχεται αγοράκι! 

Η στιγμή ήταν μαγική: ο ουρανός βάφτηκε μπλε, τα χαμόγελα πλημμύρισαν την παραλία και τα χειροκροτήματα συνόδευσαν το πιο όμορφο νέο για τη μικρή τους οικογένεια. Ένα reveal γεμάτο συγκίνηση, φαντασία και αγάπη — όπως ακριβώς αξίζει σε μια τέτοια αρχή. Φυσικά στην αρχή του βίντεο θα δείτε και τις προβλέψεις.

πηγη nafpaktianews

#tags Ναύπακτος Γέννηση Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
