Μαρία Καβογιάννη: Τραγούδησε το «I will survive» με την Άννα Βίσση στο πλευρό της

Δείτε βίντεο
Το πιο θερμό χειροκρότημα κέρδισε η Μαρία Καβογιάννη, η οποία δεν δίστασε στιγμή και τραγούδησε το «I will Survive».
Η αγαπημένη ηθοποιός, που φαίνεται ότι αγαπάει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι καθώς είναι η δεύτερη φορά που το τραγουδάει… live, διασκέδαζε στον χώρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.
Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε στο σημείο όπου καθόταν με την παρέα της η ηθοποιός και της έδωσε το μικρόφωνο.
Στο βίντεο που έχει ανέβει στα social media, καταγράφεται η Μαρία Καβογιάννη να ερμηνεύει το τραγούδι και η Άννα Βίσση δίπλα της να την ενθαρρύνει.
Οι θαμώνες την χειροκροτούσαν ασταμάτητα.
Δείτε το βίντεο:
Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευση στο σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ
Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός
Αίγιο: Καρέ - καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο – Χτύπησαν με αγροτικό τη βιτρίνα έξι φορές- ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr