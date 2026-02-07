Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μαρία Καβογιάννη: Τραγούδησε το «I will survive» με την Άννα Βίσση στο πλευρό της

Μαρία Καβογιάννη: Τραγούδησε το «I will ...

Δείτε βίντεο

Το πιο θερμό χειροκρότημα κέρδισε η Μαρία Καβογιάννη, η οποία δεν δίστασε στιγμή και τραγούδησε το «I will Survive».

Η αγαπημένη ηθοποιός, που φαίνεται ότι αγαπάει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι καθώς είναι η δεύτερη φορά που το τραγουδάει… live, διασκέδαζε στον χώρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

 Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε στο σημείο όπου καθόταν με την παρέα της η ηθοποιός και της έδωσε το μικρόφωνο. 

Στο βίντεο που έχει ανέβει στα social media, καταγράφεται η Μαρία Καβογιάννη να ερμηνεύει το τραγούδι και η Άννα Βίσση δίπλα της να την ενθαρρύνει.

Οι θαμώνες την χειροκροτούσαν ασταμάτητα.

Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις Τώρα

Απίστευτη εικόνα στην Πατρών – Τριπόλεως (“111”): Κατάρρευση στο σημείο που είχε υποστεί καθίζηση- ΦΩΤΟ

Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός

Αίγιο: Καρέ - καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο – Χτύπησαν με αγροτικό τη βιτρίνα έξι φορές- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Καβογιάννη Αννα Βίσση
Spotlight
["\u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03b1 \u039a\u03b1\u03b2\u03bf\u03b3\u03b9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7","\u0391\u03bd\u03bd\u03b1 \u0392\u03af\u03c3\u03c3\u03b7"]
820341
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight