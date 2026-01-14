Η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με ένα μεγάλο πάρτι

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή μέρα, Tρίτη για την ταλαντούχα Ελληνίδα ηθοποιό, Μαρία Καβογιάννη, καθώς έχει τα γενέθλιά της και γίνεται 68 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από υλικό που μοιράστηκε εκείνη και οι διαδικτυακοί της φίλοι στα social media, μία ημέρα νωρίτερα η Μαρία Καβογιάννη γιόρτασε μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε έδωσαν το «παρών» όσοι την αγαπούν και θέλησαν να την τιμήσουν, την ξεχωριστή αυτή στιγμή της ζωής της, μάλιστα ανάμεσά της ήταν και πολλοί συνάδελφοί της.

H Bίκυ Σταυροπούλου, η Ευγενία Σαμαρά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής τέχνης ήταν εκεί για να δώσουν τις ευχές τους στη σπουδαία ηθοποιό και φίλη τους.