Σώτης Βολάνης: Αιφνίδια αποχώρηση από το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν

Ο Σώτης Βολάνης αποφάσισε να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν τη φετινή σεζόν και με ανάρτηση που έκανε στο facebook, αρκέστηκε να ευχαριστήσει τους υπεύθυνους της επιχείρησης για τη συνεργασία.

Ο τραγουδιστής δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Σώτης Βολάνης και Τζένη Κατσίγιαννη ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους, στο νυχτερινό κέντρο στις 31 Οκτωβρίου του 2025, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μετά από χρόνια απουσίας από τη νυχτερινή Αθήνα, ο τραγουδιστής ήταν αισιόδοξος πως θα καταφέρει να κερδίσει το νέο επαγγελματικό «στοίχημα». Οι δύο καλλιτέχνες είχαν στο πλευρό τους, τον Κρητικό λυράρη Μιχάλη Μαραγκάκη, αλλά και ένα επιτελείο ερμηνευτών.

«Ευχαριστώ πολύ το Cabana Live για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο υπόλοιπο πρόγραμμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σώτης Βολάνης σε ανάρτηση στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η συνεργάτιδά του και τραγουδίστρια Τζένη Κατσίγιαννη, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον ρεπόρτερ Δημήτρη Σιδηρόπουλο, ο τραγουδιστής αποχώρησε από το σχήμα και άφησε έκθετους τους υπαλλήλους, ενώ δεν απάντησε σε κανένα από τα τηλεφωνήματα που του έκανε ο επιχειρηματίας, προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να μάθει τον λόγο της αποχώρησής του.