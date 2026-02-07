Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων και το φιλί στον σύντροφό της

Με ένα ένα μεγάλο πάρτι γιόρτασε τα γενέθλιά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια – μοντέλο γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα, πλάι σε καλούς φίλους και συνεργάτες. Φυσικά, από το πλευρό της, δε θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της και σύντομα, σύζυγός της, Γιάννης Καραβασάνης.

Έχοντας τον Γιάννη Καραβασάνη στο πλευρό της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν κοντά της αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, που έχει τα γενέθλιά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της βραδιάς στα social media.

«Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, ΠΑΡΑ πολύ για τις ευχές σας! Λένε πως οι ευχές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που μας βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από τα δικά τους μάτια. Και τα δικά σας είναι τόσο όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά, αιώνια ευγνωμοσύνη. Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και ανταποδίδω», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην ανάρτηση για τα γενέθλιά της.

Στο πλευρό της βρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, και πάνω απ’ όλους ο αγαπημένος της, αρχιτέκτονας Γιάννης Καραβασάνης.