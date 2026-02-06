Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα ανέβασε στα social media του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε το περασμένο Πάσχα, στα Τριπόταμα Αχαϊας, μετά από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας πως συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: "Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του".