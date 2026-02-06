Βάνα Μπάρμπα: Το «αντίο» στον Λάκη Ραπτάκη

"Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη , την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στην Γλυφάδα, στο καινούριο κοιμητήριο. Στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης 11 η ώρα θα σας περιμένουμε με εκτίμηση", έγραψε.

Η ηθοποιός, η οποία υπήρξε ζευγάρι με τον ισχυρό άνδρα της νύχτας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενημέρωσε τους φίλους και τους παλιούς συνεργάτες του για το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.

Ο θρύλος της νυχτερινής ζωής, το όνομα του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διασκέδαση τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας, "προδόθηκε" από την καρδιά του, στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

Με μια λιτή ανάρτηση στα social media, η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρέτησε τον γνωστό επιχειρηματία Λάκη Ραπτάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σε ηλικία 79 ετών.

Η προσωπική ζωή του εκλιπόντα απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης και τα περιοδικά της εποχής. Ο πιο "εκρηκτικός" σταθμός της, βέβαια, ήταν η σχέση του με την Βάνα Μπάρμπα από το 1998 έως το 2000. Μάλιστα, πολλοί πίστεψαν ότι θα κατέληγε ακόμη και σε γάμο.

Ο χωρισμός τους, ωστόσο, ήταν επεισοδιακός, με καταγγελίες και δικαστικές μάχες. Από τη μία πλευρά, η ηθοποιός είχε καταγγείλει περιστατικό έξω από το σπίτι της, αποδίδοντάς το σε ζήλια, καθώς τότε είχε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή, μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από την άλλη, ο Λάκης Ραπτάκης είχε υποστηρίξει πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη είχε διαψεύσει.

Με το πέρασμα του χρόνου, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά και οι δύο πλευρές άφησαν στην άκρη αυτην την ταραχώδη περίοδο. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του επιχειρηματία.

Ποιος ήταν ο Λάκης Ραπτάκης

Ο Λάκης Ραπτάκης δεν ήταν απλά επιχειρηματίας, ήταν μορφή της νύχτας, ένας άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το τοπίο της διασκέδασης στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Τη δεκαετία του '80 και του '90 κυριάρχησε με συνολικά 46 μαγαζιά διασκέδασης, φέρνοντας φρέσκιες ιδέες και έντονο παλμό σε κάθε χώρο που δημιούργησε. Οι συνεργάτες του θυμούνται έναν άνθρωπο με όραμα, έντονη προσωπικότητα και αστείρευτη ενέργεια, που δεν άφηνε τίποτα στη μοίρα, αλλά δημιουργούσε τα πάντα με πάθος και αφοσίωση.

Η καριέρα του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τη θρυλική ντίσκο "Tiffany’s" στη Θεσσαλονίκη, ένα σημείο συνάντησης που έγραψε ιστορία. Ακολούθησαν το ομώνυμο εστιατόριο και η διάσημη Disco 51 στην οδό Προξένου Κορομηλά, ενώ η επιρροή του επεκτάθηκε και στην Αθήνα με χώρους όπως το Prive, το Loft, αλλά και η ιστορική Αλυσίδα που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου και το Φίξ.

Η δραστηριότητά του το 1988 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και έγινε συνώνυμο με τη "χρυσή εποχή" της διασκέδασης. Η εμβληματική του προσωπικότητα ταυτίστηκε κυρίως με την Αίγλη Ζαππείου, η οποία υπό τη δική του διαχείριση γνώρισε μεγάλες δόξες ως κομβικό σημείο της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής.

"Οταν είδα την "Αίγλη", διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος, αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για τη Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες", είχε πει.