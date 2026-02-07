MasterChef: Η μαύρη ποδιά αποδείχθηκε μοιραία και την έστειλε πρώτη εκτός διαγωνισμού

Μια ακόμη ανατροπή έφερε το νέο επεισόδιο του Masterchef, καθώς τρεις παίκτες της κόκκινης μπριγάδας βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να παλέψουν για την παραμονή τους στο ριάλιτι μαγειρικής του STAR.

Ο Χρήστος, η Ιωάννα και ο Ιωάννης μπήκαν στην κουζίνα για μια απαιτητική μαγειρική μονομαχία, γνωρίζοντας πως στο τέλος της βραδιάς ένας από τους τρεις θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου.

Οι τρεις διαγωνιζόμενοι προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, έχοντας από τον εξώστη την υποστήριξη των συμπαικτών τους. Κάθε πιάτο έπρεπε να εντυπωσιάσει τους σεφ – κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, οι οποίοι δοκίμασαν τα φαγητά χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το καθένα, όπως συνηθίζεται στο παιχνίδι. Στόχος ήταν να κριθούν αποκλειστικά από τη γεύση και την τεχνική.