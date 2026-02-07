Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός

Λόγω της κατολίσθησης
Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλουν 3,70 ευρώ στα διόδια του Τερόβου και στη συνέχεια να πληρώσουν άλλα 90 λεπτά στα πλευρικά διόδια στο ύψος της Άρτας, όπου εκεί οδηγούνται εκτός Ιόνιας Οδού.
Και ακολουθεί η διαδρομή από την παλιά Εθνική. Μία διαδρομή μέχρι το ύψος της Αμφιλοχίας δύσκολη, αφού ο δρόμος δεν έχει συντηρηθεί ούτε στοιχειωδώς εδώ και μερικά χρόνια.
Όλα αυτά εξαιτίας της κατολίσθησης που έχει σημειωθεί στην Ιόνια η οποία παραμένει κλειστή και όπως φαίνεται θα παραμείνει για πολύ.
Τι έφταιξε για την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό- Η μελέτη που διενήργησαν οι καθηγητές το Πανεπιστημίου Πατρών Ν. Δεπούντης και Π. Πελέκης
Οι οδηγοί δεν κάνουν χρήση για αρκετά χιλιόμετρα του οδικού άξονα ωστόσο καλούνται και πληρώνουν κανονικά τα διόδια. Ακόμη και στον κόμβο της Άρτας όπου υποχρεωτικά οδηγούνται εκτός αυτοκινητόδρομου.
Μέχρι και την Παρασκευή υπήρχε μείωση των διοδίων στο Τέροβο για όσους είχαν προορισμό προς τα Ιωάννινα. Η μείωση αυτή δεν οφειλόταν στο πρόβλημα με την κατολίσθηση στην Συκούλα αλλά σε άλλες ασφαλτικές εργασίες που γινόταν.
Πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν ότι από την στιγμή που οι οδηγοί υποχρεωτικά βγαίνουν εκτός Ιόνιας στην Άρτα, θα έπρεπε να υπήρχε μέριμνα να μην καταβάλουν τα 90 λεπτά στα μετωπικά διόδια.
