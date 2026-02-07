Ιόνια Οδός: Διαμαρτυρίες για τα διόδια στο τμήμα Τέροβο - Άρτα ενώ ο άξονας παραμένει κλειστός

Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλουν 3,70 ευρώ στα διόδια του Τερόβου και στη συνέχεια να πληρώσουν άλλα 90 λεπτά στα πλευρικά διόδια στο ύψος της Άρτας, όπου εκεί οδηγούνται εκτός Ιόνιας Οδού.

Και ακολουθεί η διαδρομή από την παλιά Εθνική. Μία διαδρομή μέχρι το ύψος της Αμφιλοχίας δύσκολη, αφού ο δρόμος δεν έχει συντηρηθεί ούτε στοιχειωδώς εδώ και μερικά χρόνια.

Όλα αυτά εξαιτίας της κατολίσθησης που έχει σημειωθεί στην Ιόνια η οποία παραμένει κλειστή και όπως φαίνεται θα παραμείνει για πολύ.